'Oreina', la 'fauna humana' en torno a una marisma

KoldoAlmandoz tenía once años cuando vio 'Tasio', de Montxo Armendáriz. Lo recuerda como un descubrimiento; no por la historia, ni siquiera sabe decir si la entendió, sino porque por primera vez veía en la pantalla algo cercano a él. “Era un cine con el que sentía que la vida no se había parado, aquello era como la vida que tenía alrededor”, explica el director.

Algo de eso quería hacer en su última película, atrapar la vida que le circunda y meterla en el cine

Selección DN+