Manuel Pimentel, exministro de Trabajo: "La globalización tal y como la conocíamos se ha acabado"

Manuel Pimentel, exministro de Trabajo y Asuntos Sociales entre los años 1999 y 2000, lo dijo alto y claro ayer en Civican durante la última sesión de la 'Semana del pensamiento' organizada por la Fundación Caja Navarra. "La globalización tal y como la conocíamos se ha acabado". Para llegar a esta afirmación, Pimentel partió desde el punto en el que Occidente ganó a la Unión Soviética la Guerra Fría.

“Cae el Muro de Berlín y se da por hecho que fuera de los valores occidentales, de las democracias liberales y del capitalismo, estaba el vacío. El mundo iba a adoptar nuestros valores y nos lo creímos”, recordaba. “Se puso en marcha entonces la globalización. Veníamos de economías de bloques y de economías arancelarias muy nacionales. La globalización significó abrir fronteras para bienes, servicios y capitales”, añadió matizando que era una idea que gustaba a “casi todas las personas”, pero que hubo ciertos movimientos contestatarios que entendían que los ricos se iban a hacer más ricos y los pobres más pobres.

China, aunque no el único”, explicó. El exministro dio un salto en el tiempo hasta la era “Estos países dijeron: oye, estamos siendo tontos. Hemos creado unas reglas de fronteras abiertas y lo que estamos haciendo es engordar al enemigo. China está creciendo muchísimo y nosotros muy poco”, reprodujo el pensamiento de los países perjudicados. “Empezó a funcionar y veinte años después había transformado el mundo no exactamente como pensaban que iba a ser”, indicó. Según Pimentel, hubo varios cambios importantes. “Se había redistribuído algo la riqueza entre países. El más beneficiado, aunque no el único”, explicó. El exministro dio un salto en el tiempo hasta la era Trump para referirse al comienzo de las críticas hacia la globalización por parte de los propios países que años atrás la habían potenciado., reprodujo el pensamiento de los países perjudicados.

LLEGAN LOS ARANCELES

Pimentel comentó, que los estadounidenses, mosqueados, comenzaron a poner aranceles. “Para mí fue una pequeña conmoción. Yo he creído mucho en las fronteras abiertas y de repente, el líder espiritual, empezó a poner muros”, recordaba durante una sesión en la que también se habló de la crisis de abastecimiento y los nuevos retos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados. “Empecé a investigar y descubrí que no era un calentón de Trump el hecho de poner muros, era muy simple”, comentó. “Había una corriente de pensamiento que decía que no se podía seguir con esas reglas del juego de la globalización porque China ganaba por goleada”, matizó. Y en ese punto cambió la globalización ideada décadas atrás.

Según Pimentel, con este nuevo orden se ha perdido “peso económico, demográfico, influencia política y peso ideológico”. Occidente creía que su sistema era el mejor y que el resto lo adoptaría, pero está resultando lo contrario. El experto lanzó una pregunta para cerrar este bloque: "¿Qué somos en verdad más: lo que nosotros nos creemos que somos o lo que los demás ven de nosotros?" La sesión puso el broche final a una semana en la que además de Pimentel también han participado Pedro Miguel Etxenike, Javier Gomá y Rosa María Calaf.

