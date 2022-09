Un ciclo del Ateneo repasa un siglo de evolución en los títulos de crédito de cine

Durante los meses más enclaustrados de la pandemia Javier Torrens aprovechó para volver a ver muchas de las alrededor del millar de películas que atesora en su casa. Sin ninguna intención concreta, no sabe muy bien por qué, empezó a marcar las que presentaban unos títulos de crédito que le resultaban más interesantes. Le salieron alrededor de cuarenta y, hablando con Patxi Burillo, empezaron a recordar los casos que más les habían marcado como espectadores.

Torrens, arquitecto, catedrático de Artes Plásticas y Diseño en la Escuela de Arte de Pamplona y expresidente del Ateneo Navarro, tiene 70 años, y Burillo, arquitecto pero además cineasta, 30. Se llevan bastantes años pero ambos han tenido siempre interés por el cine y el diseño gráfico. La sorpresa se la llevaron al empezar a buscar bibliografía sobre el tema y encontrar que en español -no así en inglés- apenas se ha analizado este aspecto del cine. Se animaron entonces a organizar un ciclo de conferencias que repasa la evolución de los títulos de crédito.

Desde este lunes, y a lo largo de tres lunes sucesivos, repasarán su evolución con la proyección de 50 ejemplos que irán desgranando en la Filmoteca de Navarra, a las 19.30 horas con entrada gratis. Desde el clásico 'Frankenstein' (1931) hasta la reciente 'Don’t look up' (2021) se fijarán en esos letreros que, cada vez con más ambición creativa, acreditan a los profesionales que han trabajado en una película. La sesión de hoy llegará hasta 1955, la segunda hasta los años 80, y la última hasta la actualidad. Se han centrado en el cine de Estados Unidos y Europa.

Los títulos de crédito no han tenido siempre la consideración actual. En los años 30 y 40 en muchas salas se proyectaban sobre el telón que tapaba la pantalla. “Había ese desprecio, hasta que empieza la película no abrían el telón”, explica Javier Torrens. Los diseñadores se quejaron y en el año 47 llegaron a convocar una huelga para reclamar sus derechos. Pedían un reconocimiento.

Entre todos ellos hay un nombre que destaca sobre los demás, Saul Bass, de quien se han hecho exposiciones y no solo hacía titulos, sino también los posters, las campañas de publicidad y a veces los trailers. Bass es precisamente el primer diseñador de unos títulos de crédito que sale en unos títulos de crédito, los de La tentación vive arriba de Billy Wilder, 1955, concretamente. Tardó en normalizarse y hasta los años 70 no se generalizó la aparición de los diseñadores en las cabeceras que ellos mismos ideaban.

El resto de profesionales también había tardado en aparecer con sus nombres. En las películas mudas apenas se señalaba quién era el director, la productora y a lo sumo los dos protagonistas principales más el canónico The End final. “A partir de los años 30 hubo una evolución importante”, explica Torrens. “Eran unos títulos muy cortitos, con los que la gente se hacía la idea de cómo era la película”, añade. En los 50-60 se vuelven ya verdaderamente creativos. “Se desarrolla como una obra propia, hay diseñadores que les encargan ese opening scena y tienen incluso autonomía para crear una obra independiente, con el visto bueno del director siempre”, apunta Torrens.

Saul Bass explicaba que la función era poner el tono emocional de la película. “En 'Vértigo' (1958), por ejemplo, ves que trata sobre algo complicado, caídas, espirales opticas, alucinaciones, el color rojo...”, pone como ejemplo Torrens. En La gata negra (1962) sale un gato negro andando mientras salen los títulos, tras el The End y vuelve a salir el gato. “Ahí ves que hay algo turbio”, apunta.

Los americanos lo entendieron antes. Hollywood empieza a ser una industria muy importante que mueve muchísimos millones en los años 30 y 40. “Se convierte en una empresa fantástica, como si fuera el petróleo”, explica Torrens. En Europa, mientras, las empresas eran más pequeñas y contaban con dinero público en algunos casos. Con la irrupción de la televisión, un agente importante en la producción de los filmes, en el viejo continente quedan en manos públicas mientras al otro lado del Atlántico son empresas privadas. “Esa diferencia de mentalidad entre el capitalismo más puro americano y el proteccionismo de Europa hace que los títulos de crédito sean una manera de promocionar las peliculas y de venderlas, y eso lo hacen mejor los americanos”, señala Torrens.

El cubano Pablo Ferro firmó los títulos de Dr. Strangelove or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964), titulada en España ¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú. Se trata de un grafismo muy hecho a mano, con letras muy grandes sobre una escena de la alimentación de un bombardero.