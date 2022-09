MOVIE TITLES

Vídeo con los créditos de la película '¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú' (1964) El cubano Pablo Ferro firmó los títulos de Dr. Strangelove or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964), titulada en España ¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú. Se trata de un grafismo muy hecho a mano, con letras muy grandes sobre una escena de la alimentación de un bombardero.