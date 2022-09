BAD BRAIN

Vídeo con los créditos de la película 'Atrápame si puedes' (2002) Spielberg es uno de los directores que más ha cuidado los títulos de crédito. Catch me if you can (Atrápame si puedes) emplea una escena larga muy creativa que recupera un poco toda la tipografía, los juegos visuales, la composición óptica de las escenas, que son a la vez con letras y siluetas. “Es como un corto que te explica la pelcula”, explica Torrents.