Metallica actúa este domingo en San Mamés tras retomar su gira mundial, interrumpida por el covid

El estadio de San Mamés recibirá este domingo a Metallica, dentro del Bilbao Bizkaia Rock Day, después de que el legendario cuarteto californiano haya retomado su gira mundial que se vio interrumpida esta semana a causa de la covid-19.

Bilbao aguarda la descarga de rock y metal de Metallica, que este viernes actuó en Bélgica, tras la incertidumbre generada por la suspensión de la actuación prevista en el festival Frauenfeld Rocks de Suiza, el pasado 29 de junio, por el positivo de “un miembro de la familia Metallica”.

La actuación de Metallica será el colofón a una larga jornada de rock, el Bilbao Bizkaia Rock Day, con el que se pretende celebrar la versatilidad del género reuniendo a artistas de diferentes generaciones y estilos en un San Mamés que espera la asistencia de unas 45.000 personas.

Metallica regresa por primera vez a Bilbao 15 años después de que en 2007 actuara en el Bilbao BBK Live, en una edición en la que también formaba parte del cartel del festival vizcaíno Fito & Fitipaldis, que el pasado 11 de junio llenaron el estadio del Athletic Club en su gira “Cada vez cadáver”.

Ahora llega el turno de los californianos, que saltarán a San Mamés a las 22:00 horas para ofrecer un concierto que rondará las dos horas de duración y que incluirá algunos de sus clásicos, como "Nothing else matters", "Enter sandman”, "For whom the bells toll" y "Master of puppets”.

La de los californianos será el colofón a una larga jornada de rock que comenzará a las 16:00 horas con Niña Coyote eta Chico Tornado, en sustitución de la banda de punk pop The Regrettes, que han cancelado sus conciertos en Europa por “múltiples" casos de covid en su equipo.

A las 17:00 horas actuará la banda británica de rock alternativo Nothing But Thieves y a las 18:25 horas saltará al escenario de San Mamés la banda de garage rock y hard rock sueca The Hellacopters.

Finalmente, a las 20:00 horas actuará la banda estadounidense Weezer, con Rivers Cuomo, compositor, guitarrista y cantante al frente, que fue cabeza de cartel de la última edición celebrada del Bilbao BBK Live, antes de la pandemia de un covid que no ha impedido que Metallica actúe en San Mamés.

La de este domingo será la primera parada de Lars Ulrich (batería), James Hetfield (voz y guitarra), Kirk Hammett (guitarra) y Robert Trujillo (bajo) en España dentro de su gira internacional, que les llevará el 6 de julio a Madrid, donde actuarán en el marco del festival Mad Cool.