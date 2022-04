Los MIN coronan a Zahara como reina de la música independiente en Pamplona

Zahara se coronó en Pamplona como la reina de la música independiente al llevarse seis Premios MIN en el Navarra Arena. El disco Puta de la cantante jienense se llevó los premios al álbum del año, al álbum de pop, videoclip, producción (Martí Pernau) y mejor diseño (Emilio Lorente), a los que Zahara sumó el premio a la letra original -una categoría que se estrenaba en esta edición- por la canción Merichane.

Zahara no estuvo presente en Pamplona como muchos otros galardonados y conectó en directo por videollamada desde su casa, ya que había llegado de México y estaba con jet lag, según explicó, antes de volver a partir mañana. Al recibir el premio al Álbum de pop, la cantante explicó que tenían muy claro cuando lo grabaron que tenía que ser un disco de pop, “la música pop es un caballo de Troya que puedes colar en casas y en pistas de baile y puedes usar para lanzar un mensaje potente como la que creo que hay en este disco”, señaló.

Zahara precisamente tituló este disco 'Puta' para transmitir la incomodidad que reciben las mujeres con este insulto que, en su caso, escuchó por primera vez con 12 años. Ella estrenó ayer el premio a la mejor letra que se entregaba por primera vez, lo que le pareció “un lujazo”.”Escribí esta letra desde el egoísmo más necesario y ha conectado con muchísimas mujeres”, dijo, ya que ha recibido muchísimos mensajes de apoyo. “las mujeres seguimos recibiendo abusos, maltratos, violaciones, muchas gracias a todas las marichanes”, señaló.

Pero fue cuando salió a recibir el premio al mejor álbum, el último de la noche, cuando hizo un discurso más profundo: “Me siento una artista, una música nueva, ojalá que cuando fui una niña no hubieran abusado de mí, hubieran intentado violarme ni hubiera tenido un novio maltratador, ojalá que no viviéramos en una sociedad machista y que un disco como Puta no haya que hacerse jamás”, apuntó.

Antes de empezar el reparto de premios Zahara dijo que esperaba conseguir el premio al mejor vídeo, y acertó gracias a Guillermo Guerrero que estaba junto a ella.

Fue una noche feminista, ya que Bandini obtuvo también dos galardones al mejor artista y a la canción del año por Ay Mamá. Bandini tampoco fue a Pamplona pero envío en representación a sus primos. “Si ahora Rigoberta es lo que es es porque Paula (su verdadero nombre) tiene muchísimo talento pero sobre todo porque es de las mejores personas que conozco y hace todo desde el corazón”, dijo su prima.

Dos premios recibió también Baiuca, el proyecto que lleva la música tradicional gallega y la electrónica a un nuevo nivel, al obtener el premio a la mejor grabación de electrónica por Embruxo y al mejor álbum en gallego- “Para mí la electrónica tiene que estar presente en mi música, el sampler para mí es algo que me gusta usar para hacer algo diferente”, señaló el artista gallego que cerró la gala con una espectacular actuación.

Raquel Andueza entregó el premio al mejor álbum de música clásica con Cantigas del códice de Toledo de Eduardo Paniagua, que momentos antes había recibido dos grandes globos con el número 1, ya que es el músico que más veces ha sido nominado a los MIN, 11. “La música clásica son mil años de música”, recordó Paniagua.

La que más sorprendió fue Maika Makovski que recibió el premio al mejor álbum de rock de mano de Cristina de El columpio asesino. Makovski subió al escenario disfrazada de anciana. “He nacido para el rock y los grandes escenarios”, dijo y dio las gracias a algunas personas. “Gracias a todos, viva el techno, adiós”, concluyó, y siguió en ese papel antes y después de la entrega.

Las actuaciones se iban sucediendo en un escenario paralelo a donde se entregaban los premios. Por allí pasaron Amaral e izaro que cantaron una canción en euskera, Argia. También actuaron Ilegales, considerado, desde que apareciera el grupo en 1982, como uno de los más espectaculares de España y que celebraba así sus cuarenta años en la música, o Rosario la tremendita, que momentos antes recibió el premio al mejor álbum de Flamenco por el álbum Tremenda.Marcel Bagés estaba enfermo de modo que MaríaArnal actuó en solitario en el Navarra Arena.

MALA SUERTE PARA LOS NAVARROS

Pese a jugar en casa, no hubo suerte para los artistas navarros que estaban nominados en la gala. Chill Mafia vio cómo el premio al artista emergente fue a parar a las Tanxugueiras y el de mejor álbum en euskera fue para Verde Prato por Kondaira eder hura, era un galardón al que aspiraban por Ezorregatik x Berpizkundea.

Fueron ellos precisamente los que abrieron la gala con un poco de retraso, hacia las 20.45 horas, con la canción Barkhatu. Kokoshca no pudo hacerse con el premio al mejor álbum de rock, que recayó en MKMK de la anciana Makowski. Preparada (Rework), de El columpio asesino y Deu, no pasó de la nominación al premio a la mejor grabación de electrónica, que fue para Baiuca. Chica sobresalto también aspiraban al premio a la mejor letra por Selección natural.

La cómica Carolina Iglesias, conocida por el podcast Estirando el chicle, presentó los que definió como los premios más grandes que se hacen en este momento . Las fronteras del indie están un poco difusas, dijo, y de hecho señaló que casi va a Eurovision, con Rigoberta Bandini y Tanxugueiras, que estaban nominadas. También dijo que Rosa López es ahora indie. “Nunca una Rosa había cambiado tanto desde Rosa Díez”, bromeó y ante la proliferación de podcasts actual la presentadora propuso un armisticio , el tratado de pamplona.

SALTO DE TAMAÑO

Los premios de la Música Independiente están organizados por la Unión Fonográfica Internacional en colaboración en este caso con NICDO. La ceremonia celebrada en el Navarra Arena, la número 14, suponía un salto adelante en la historia de los premios, ya que hasta ahora se celebraban en un formato más íntimo, en el Teatro Circo Price de Madrid y el año pasado en el Teatro Principal de Burgos.

En esta edición se inscribieron 949 bandas y solistas. Un total de 60.000 votos decidieron los 15 nominados por categoría entre los que luego el jurado, conformado por unos doscientos periodistas, programadores, patrocinadores y personas de la industria, seleccionó cinco finalistas por categoría. Había así 110 finalistas en 22 categorías, de los que la mayoría estaba en Pamplona.

La ceremonia fue cubierta por treinta medios nacionales y especializados que se habían acreditado. Después de la gala estaba prevista un a fiesta en la Sala Zentral de Pamplona con nominados e invitados.

Paco Clavel celebra su premio de honor con el ‘Blues del autobús’

El Premio de Honor Mario Pacheco recayó este año en el mítico Paco Clavel, una de las figuras más emblemáticas de la Movida Madrileña y de la música independiente de España. Con una tarjeta de precios de carnicería en el pecho, que revelaba el precio de lengua de ternera cocida, y una boa de colores, Clavel se mostró emocionado después de la pandemia. ”Hemos pasado una cosa muy negra pero desde ahora vamos a ser más petardas”, conjuró.

Clavel contó que el primer disco independiente que salió en Madrid en la llamada Movida fue hecho en Pamplona. “La discográfica se llamaba Tik Tak. Yo me llabama entonces Bob Destiny en honor a Torrebruno, ahí salió el Blues del autobús, luego hice otra versión en la multinacional CBS pero a mí el que me encanta es el primero de esa discografíca independiente”, señaló el artista, y a continuación lo cantó en directo y a capella.

También cantó un tema “de los años 20 más indie que aquel tema y puso como condición de que desde el público le aplaudieran “como perras”. “Ay que fino el pelito que tiene el minino”, cantó y se despidió con un “Salud y anarquía”.

Con una extensa discografía entre la que se encuentra su conocida versión de Soy rebelde y años de experiencia en la radio dando voz a artistas de toda índole, Paco Clavel es también uno de los mayores coleccionistas de discos de España, con algo más de medio millón de unidades. Por esto los Premios MIN quisieron reivindicar ayer el espíritu alternativo, vanguardista, transgresor e independiente del artista. Antes de la entrega se proyectó un vídeo antes con amigos felicitándole, entre otros Mario Vaquerizo.