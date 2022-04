Así ha sido la alfombra roja de la gala de los Premios MIN en el Navarra Arena

Las 20.45 hopras y llega Paco Clavel. Momento en el que arranca la ceremonia de entrega de los galardones.

Peio Repáraz entra al recinto. Está a punto de comenzar la gala de entrega de los Premios MIN.

Llegan Maika Makovski, la compositora de Palma está nominada al mejor álbum de rock por ‘MKMK’, acompañada de Ovidi Tormo de lso Zigarros. También entran Peio Reparaz y ZETAK, a cinco minutos de que comience la gala.

Elio Toffana entra en el pabellón y atiende a los medios. Le siguen autoridades y la representación oficial del Gobierno de Navarra, encabezada por Ignacio Apezteguia, Santos Indurain y Rebeca Esnaola.

Es el turno de Eduardo Paniagua, nominado a Mejor Álbum de Música Clásica por Cantigas del Códice de Toledo y Chico Pérez, nominado a Mejor Álbum de Flamenco por Continente 27. También entran Emilia y Pablo.

Y también llega Alizzz, músico catalán nominado a mejor artista. Su trabajo ‘Tiene que haber algo más’ le ha valido para codearse entre los mejores de la gala. Cuenta con otras dos nominaciones, una al álbum del año y otra a la mejor producción.

Entra en el pabellón Morgan, que actuaron el pasado sábado con Fito, y que están nominados al Premio The Orchard al Álbum del Año y Mejor Álbum de Rock por The river and the stone y al Premio Ticketmaster al Mejor Directo.

Ya están dentro Chill Mafia, nominados a Premio AIE al Mejor Artista Emergente y a Premio Etxepare Euskal Institutua al Mejor Álbum en Euskera por Ezorregatik x Berpizkundea.

Al filo de las 20.00 horas y entra en el recinto Eva Amaral. Le siguen Baiuca, nominado al Premio The Orchard al Álbum del Año, Premio al Mejor Álbum en Gallego y Mejor Grabación de Electrónica por Embruxo, Premio AIE al Mejor Artista Emergente y Premio Radio 3 a la Canción del Año por Veleno. Además, Alejandro Guillán Castaño ha recibido el Premio SAE Spain a la Mejor Producción por Embruxo de Baiuca.

Entran los componentes de Niña Polaca, banda de Madrid y Alicante que está nominada al premio AIE al Mejor Artista Emergente.

También llega al pabellón el Belako, grupo de post-punk español de la localidad de Mungia.

Son las 19.40 y entran los componentes de El Columpio Asesino, banda navarra que junto a Deu optan a la mejor grabación de electrónica por ‘Preparada’. También entran Pamplonautas.

Las caras conocidas asoman en la alfombra roja. Llega Alice Wonder, quien opta el mejor álbum por ‘Que Se Joda Todo Lo Demás’. Su productor Ángel Luján también está nominado a la mejor producción por dicho álbum. Le siguen los miembros del grupo Delaporte, grupo de música electrónica puede ganar la mejor grabación de electrónica por ‘Abril’.

Llega la cantante Izaro al Navarra Arena. Son as 19.30 y queda una hora para que comience la gala de entrega de los premios.

El grupo navarro Chill Mafia, nominados a Premio AIE al Mejor Artista Emergente y a Premio Etxepare Euskal Institutua al Mejor Álbum en Euskera por Ezorregatik x Berpizkundea, ahace su entrada en el recinto.

Carolina Iglesias, presentadora de la gala, es una de las primeras en llegar

Son las 19.10 horas, momento en el que se abren las puertas al público, empieza a entrar la gente al pabellón.

El interior del Navarra Arena presentaba a las 19.00 horas aspecto de noche grande. Más de un centenar de mesas elevadas llenan la pista y en el photocall se agolpan los periodistas esperando la llegada de más de 600 artistas invitados a la gala.

El escenario se ha colocado al lado derecho y a su izquierda se ha instalado otro donde se entregarán los premios. En un espacio patrocinado por Amazon Music ubicado antes del photocall hay un sofá en el que algunos artistas han empezado a interpretar temas.