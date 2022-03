Totó Munilla:“En el certamen se trataba igual al famoso que al nuevo”

Totó Munilla & La Sopa Boba actúan hoy día 19 de marz en la sala Luyber de San Adrián en un certamen organizado por los El gusto es mío o Caramanchón, está acompañado en el cartel del concierto por la banda de rock Mujeres, los pamploneses Kokoshca, el grupo emergente Aiko y los DJ Moderno y Göo! La cita de hoy pretende homenajear al Certamen de pop-rock villa de San Adrián que dejó de organizarse en 2017 después de veintidós ediciones. Sin el trabajo de la asociación juvenil El Tajador nada hubiera sido posible, Totó Munilla lo corrobora. Tocar en casa siempre es especial. Aún emociona más si a eso le sumas que el artista no esperaba esta invitación.actúan hoy día 19 de marz en ladeen un certamen organizado por los premios de la música independiente (MIN) para abrir apetito de cara a la ceremonia de entrega de los galardones. El cantautor, que en 2005 fue nombrado adrianés del año y ha formado parte de grupos como, está acompañado en el cartel del concierto por la banda de rock, los pamploneses, el grupo emergentey losLa cita de hoy pretende homenajear al Certamen de pop-rock villa de San Adrián que dejó de organizarse en 2017 después de veintidós ediciones. Sin el trabajo de lanada hubiera sido posible, Totó Munilla lo corrobora.

¿Qué han preparado para esta ocasión?

Vamos a hacer un concierto de 45 minutos. Tocaremos canciones mías. De las que cantaba con El gusto es mío y alguna otra nueva.

Vuelve a la sala Luyber.

Es bonito. La gente habitualmente me escucha. Me encanta volver a tocar en formato certamen. Volverme a ver en la Luyber.

¿Cuántas veces habrá tocado?

He tocado muchas veces en la Luyber -risas-, pero cada concierto tiene lo suyo. No tienen nada que ver unos con otros. Espero que haya buena entrada para que los grupos estemos arropados.

¿Se esperaba la invitación?

No me lo esperaba. Llamaron y me dijeron si me apetecía tocar. Habían pensado en mí por formar parte de alguna manera del certamen.

Tiempo de pandemia, ¿qué actuaciones ha ofrecido?

Hemos hecho lo que nos permitía el presupuesto. Una época muy complicada. Nos hemos defendido haciendo de todo por Navarra y, sobre todo, La Rioja. Actuaciones en bares, salas pequeñas, fiestas privadas de gente que nos sigue...

Son varios años sin el certamen, ¿qué supuso para San Adrián?

Era una inyección diferente para la localidad. Sirvió de altavoz que avisaba de que aquí se hacían cosas diferentes. Desde mi opinión, le faltó apoyo del Gobierno de Navarra y respaldo. Solo faltó eso, la idea la tenían.

Todo surgió de una asociación juvenil.

Desde muy pequeños tenían claro qué hacer, tuvieron mucho mérito. Querían traer un tipo de música que no era lo que se llevaba en ese tiempo. Siempre hay críticas de gente que le gusta más o menos, pero era un certamen con características buenas.

¿Cuáles destacaría?

Se conocía el certamen a nivel nacional por su formato y por el mismo tratamiento que le daban al famoso y al que presentaba sus primeros temas. Esto ya sabes cómo funciona, te llamas Fulanito y que si las luces, el sonido... No, no, aquí eran las mismas condiciones para todos.

¿Cómo recuerda el pueblo durante esos días de certamen?

Cuando hay un concierto los pueblos se transforman. Venía gente de todos los sitios. Se agradecía cuando tenías una entrada buena con grupos que no conocía nadie.

Vinieron grupos no tan conocidos que hoy se han hecho grandes.

El certamen nació con una competencia muy directa en Logroño. No se podía competir con lo que se hacía en esa ciudad, pero se las ingeniaban para hacer un cartel importante y tener su éxito. La gente valoraba mucho San Adrián. Tanto los que venían con cierto nombre como los que venían a concursar.

Se ganó un hueco entre los festivales más reconocidos.

Se ha demostrado que era un certamen muy válido porque han salido muchos grupos. La gente se pegaba por tocar aquí. La cantidad de maquetas era enorme, había que tomarse muy en serio la selección.

¿Volverá?

Yo creo que tarde o temprano surgirá la chispa. Todo lo que hemos vivido en estos dos años no ha ayudado. Ahora hay gente en el ayuntamiento que de más jóvenes participaron en la organización del certamen y que apostarían por celebrarlo. Me encantaría.

Un mensaje.

Hay que animar a que esto se vuelva a hacer y que el ayuntamiento de San Adrián se sienta respaldado. Que la gente diga: vamos otra vez al certamen.