Counting Crows ofrecerán tres conciertos en España en abril de 2022

La veterana banda estadounidense de rock Counting Crows, autores del éxito de los años 90 "Mr. Jones", ofrecerá tres conciertos en España de su próxima gira europea, 'The Butter Miracle', que tendrán lugar en abril de 2022.

Según ha informado su promotora, estas actuaciones en suelo nacional se llevarán a cabo en la sala Razzmatazz de Barcelona (día 13), La Riviera de Madrid (14) y en la sala Santana 27, en Bilbao (16).

Sus últimas actuaciones en este país se remontan a 2015, cuando intervinieron en el festival BBK Live de Bilbao y recalaron también en la ciudad condal. A la capital española no regresaban desde 1997.

Las entradas para España se pondrán a la venta este próximo viernes, 8 de octubre, a partir de las 10 horas a través de la web oficial de Live Nation y sus distribuidoras oficiales.

Habrá además una preventa exclusiva desde este miércoles, 6 de octubre, para todos aquellos registrados en la web de la promotora.

En total serán 26 los conciertos que ofrecerán en Europa, con inicio el próximo 28 de febrero en Helsinki (Finlandia).

El título de la gira coincide con el de su última grabación publicada, el EP "Butter Miracle, Suite One" (2021), con cuatro nueve canciones.

Fundada en Berkeley (California, EE.UU.) en 1991 por Adam Duritz y el guitarrista David Bryson, la banda Counting Crows saltó a la escena internacional con su disco "August And Everything After" (1993), que contenía el éxito "Mr. Jones".

Tras él siguieron otros siete discos de estudio más y más de 20 millones de copias vendidas de los mismos, además de otros "hits" internacionales, como el tema "Accidentally In Love" para la BSO de la película "Shrek 2", que fue nominada a mejor canción de 2004 en los Óscars.