Baluarte celebrará el 90 aniversario de John Williams con un concierto dedicado a la saga de Star Wars

su 90 cumpleaños y más de seis décadas al servicio de la música. Por ese motivo, Fundación Baluarte y Orquesta Sinfónica de Navarra han programado un acontecimiento especial dentro de la Temporada Principal en Baluarte para coro (Orfeón Pamplonés) y orquesta que será dirigido por la compositora y directora navarra Vanessa Garde: Star Wars: el concierto de la saga. El legendario compositor John Williams (1932*) celebra este lunes 7 de febrero.

Con el objetivo de rendir un homenaje especial al compositor audiovisual más importante de todos los tiempos y de situar a la Comunidad Foral en el panorama cultural internacional, reivindicando asimismo el compromiso de la OSN con la música de creación actual fuera del ámbito estrictamente "clásico" -la OSN ha sido recientemente premiada por su grabación de D'artacán y los tres mosqueperros-, Star Wars: el concierto de la saga propone un viaje musical de casi dos horas por los nueve episodios de las tres trilogías de la saga principal de George Lucas para trazar el ascenso y caída de Anakin Skywalker/Darth Vader desde el pasado remoto de Las guerras clon -narrado en los episodios I (1999), II (2002) y III (2005)- hasta la creación de la Primera Orden -episodios VII (2015), VIII (2017) y IX (2019)- sobre las cenizas del Imperio Galáctico y la Rebelión descritos en la trilogía fundacional -episodios IV (1977), V (1980) y VI (1983)-.

La selección musical, confeccionada ex profeso para este concierto a partir de las partituras originales de John Williams siguiendo la cronología de la ficción, busca resaltar la visión global del compositor, prestando atención a la variedad de leitmotivs y a sus interrelaciones temáticas a lo largo de las tres trilogías. Como parte de dicha selección, concebida para coro y orquesta, se ofrecerán tres estrenos nacionales en absoluta primicia: Lament y The Death of Padme (de La venganza de los Sith) y Farewell (de El ascenso de Skywalker).

Estos tres estrenos, sumados al hito que supone presentar en primicia mundial la música de las 9 películas de Star Wars en un único concierto para gran orquesta y coro, hacen de Star Wars: el concierto de la saga una ocasión sin precedentes en la historia que, más allá de su excepcional protagonista, pone el punto de mira en la cultura navarra y española dimensionando su presencia y alcance internacional.

