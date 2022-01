Premian la banda sonora de D’Artacán

El blog de música Movie Music International ha premiado a 'D’Artacan y los tres mosqueperros' por contar con la mejor banda sonora en una película de animación durante el año pasado. La web, que fue fundada en el año 2000, otorga cada año hasta veinte galardones en diferentes categorías. Al mejor compositor, la mejor canción, las partituras más destacadas o la mejor banda sonora son algunos ejemplos.

La música de la Orquesta Sinfónica de Navarra dirigida por Vanessa Garde y compuesta por Manel Gil-Anglada ha llamado la atención a los usuarios de esta web que analiza las partes musicales de cine de todo el mundo publicando posteriormente las críticas. Antes de anunciar al film navarro como ganador de la edición de este año, el blog subió una crítica desgranando la película y haciendo referencia a la "exitosa" serie original de dibujos animados emitida en numerosos países. "Si te gustó la serie original, los tres mosqueteros regresan ahora a la gran pantalla", anuncia John Mansell, fundador del blog con inicio en Yahoo, a sus lectores. Algo que le llama la atención a este crítico inglés es la música. En especial, se ha fijado en la canción principal. Califica a Gil-Anglada como un compositor "talentoso y siempre versátil". "No podía ser que esta película no incluyera el tema principal. Ha hecho un arreglo", añade.

La banda sonora completa no ha dejado indiferente a los usuarios. “El compositor ha creado una banda sonora arrolladora y muy aventurera”, elogian. “Brinda al oyente un puente de regreso a su juventud”, apuntan sobre la película desarrollada en los estudios de Apolo Films en Mutilva.

En otros foros internacionales como Movie Music UK también se han hecho eco del plano musical de D'Artacan, en el que trabajaron también Serafín Zubiri, Cristina Ramos o el Orfeón Pamplonés y su Escolanía. "El compositor nunca deja que la infantilidad supere la partitura. Durante todo el tiempo de ejecución, se toma en serio el material de origen, nunca exagera la broma", valoran.

Por último, el mismo blog lamenta que el trabajo musical no se haya lanzado comercialmente a través de ninguna plataforma. De hecho, termina la crítica abogando porque un sello especializado en bandas sonoras “la recoja y publique para que el público general pueda experimentarla”. Con este reconocimiento, D’Artacan demuestra el impacto que ha tenido. Sin embargo, el próximo 12 de febrero no podrá optar a ningún Goya porque el Instituto de la Cinematografía no le otorgó la nacionalidad española.