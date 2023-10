Sumar advierte a ERC y Junts que la amnistía se sigue negociando: "Nada se debería dar por hecho"

ha advertido este lunes a ERC y Junts que todavía no hay un acuerdo para una posible ley de amnistía al 'procés' y les ha recordado que la negociación sigue en marcha, así que "nada se debería dar por hecho". La diputada y portavoz adjunta de Sumar , Aina Vidal,y les ha recordado que, así que "nada se debería dar por hecho".

Vidal ha reprochado a los dos partidos independentistas que estén actuando "ahora mismo, por lo menos de puertas para afuera, de forma irresponsable" al condicionar una investidura de Pedro Sánchez a que también se celebre un referéndum en Cataluña.

"Es como dar por amortizada la amnistía, es darla por hecho y eso no es así. Estamos aún pactando, se está negociando, no hay nada cerrado y nada se debería dar por hecho", ha subrayado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press.

Vidal ha criticado que la exigencia de un referéndum desestabiliza y manda un mensaje erróneo, ya que la amnistía aún no está cerrada, ha insistido. No obstante, ha asegurado que la negociación avanza de forma "tranquila y serena".

La amnistía "es un avance muy importante, no para ningún partido, sino para un país entero y eso no se tiene que dejar a un lado, ni pasar rápidamente a la siguiente cuestión, dando por hecho y no dándole ningún tipo de importancia a una victoria tan importante", ha apostillado.

ARAGONÈS DEBERÍA SER EL PRESIDENTE DE TODOS

Preguntada si el pacto de ERC y Junts para condicionar la investidura a que haya un referéndum ha entorpecido la negociación, Vidal ha señalado que "es evidente que ayudar no ayuda", porque crea "ruido" y dirige hacia una senda a la que no se debería volver, en sus palabras: "La de la mentira o de no decir del todo la verdad".

"Todos tenemos que reconocer que el referéndum no se va a dar en una semana, que no se puede pactar en 15 días", ha espetado, al tiempo que ha recordado que para Sumar una consulta está en su horizonte, pero pactada y dentro de "unos tiempos correctos".

Vidal ha recriminado a ERC y Junts que actúen "de forma irresponsable" y ha aconsejado a Pere Aragonès que "debería ser el presidente de todos los catalanes, no el portavoz de Esquerra Republicana".

EL PSOE NO PUEDE BUSCAR EXCUSAS

Sobre si Sumar ha alcanzado ya un acuerdo para repetir la coalición en el Gobierno, la portavoz ha señalado que no hay nada cerrado y ha reiterado a los socialistas que esta legislatura "no puede ser de paseo".

Así, ha incidido en que tienen que desarrollarse nuevas leyes y "avanzar claramente en cuestiones tan importantes" como --según ha citado-- la 'Ley Mordaza' o la de Secretos Oficiales. "No nos vale que el PSOE arrastre los pies buscando excusas", ha espetado.

Las negociaciones "tienen que ser cortas", que "todo vaya rápido pero bien", ha deseado Vidal, que ha llamado a formar un gobierno progresista tras la "pérdida de tiempo" de la investidura fallida del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo.