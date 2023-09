Asens advierte de que la resolución de Junts y ERC "aleja" la investidura de Sánchez

Jaume Asens ha advertido de que la ha exigido a estos partidos "responsabilidad" para no ir a unas nuevas elecciones. El exdirigente de los comunesha advertido de que la resolución aprobada este viernes en el Parlament por ERC y Junts es "un error" que "aleja" y puede "hacer descarrilar" la investidura de Pedro Sánchez, y

ERC y Junts redoblaron este viernes su presión sobre el presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, al aprobar en el Parlament una propuesta de resolución para condicionar su investidura a fijar las condiciones para celebrar un referéndum.

En una entrevista en la emisora RAC1, Asens, miembro del equipo negociador de Sumar, ha asegurado este sábado que "ahora es el tiempo de la negociación y de la responsabilidad y no de la gesticulación de cara a la galería que solo alimenta a la derecha y a la extrema derecha, y a los enemigos de la amnistía, que son muchos y poderosos: la iglesia, los empresarios, la Fiscalía, que incluso ha ido a Bruselas".

En esta línea, ha instado a ERC y a Junts a "no perder los nervios" y "a no darle una segunda oportunidad a PP y a Vox", tras insistir en que la investidura de Sánchez "está más lejos" si se pone el referéndum ahora como condición para aprobarla.

Asens ha instado a "no subestimar" a las fuerzas que se resisten a la amnistía. "Estamos ante el inicio de una gran ofensiva que lo puede hacer tambalear todo. Y los jueces tampoco se quedarán con los brazos cruzados", ha dicho.

En este punto, ha apuntado que probablemente Puigdemont no podría volver de inmediato a Cataluña tras aprobarse la ley de amnistía porque ésta seguramente acabará en el Tribunal Constitucional y habrá que esperar a su resolución.

A su juicio, la resolución que introduce el referéndum como condición para la investidura fue fruto "del nerviosismo" y de "la competición de purismos" en la que están enfrascados los partidos independentistas.

"Forma parte de la sobreactuación de esos partidos para tener cohesionados a los suyos, pero es una temática que nos devuelve al pasado, a crear falsas expectativas y a las 155 monedas que se lanzan unos a otros", ha dicho.

El ex dirigente de los Comunes ha subrayado además que lo que se votó ayer no está en línea con la hoja de ruta que ha defendido hasta ahora el ex presidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, y que pasaría por condicionar la investidura a la amnistía, pero no al referéndum.