Lista de enfermedades que justifican una incapacidad permanente de la Seguridad Social

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) es quien se encarga de reconocer el derecho de un trabajador a recibir una pensión de incapacidad permanente en cualquiera de sus grados. La Justicia también tiene la potestad para conceder este derecho de incapacidad, es otra vía a tener en cuenta.

En la UE no hay una normativa común sobre bajas por enfermedad: si en algunos países (como España) la legislación no permite que los trabajadores vuelvan a su puesto, en otros la recuperación médica se hace compatible con la reincorporación laboral. Existen modelos europeos que fomentan la actividad laboral durante la baja por enfermedad.

No a todo el mundo le afecta igual una enfermedad. Hay quien no puede ir a trabajar y existe quien con esa misma dolenciasin problema. Por eso, aunque la Seguridad Social ha elaborado una lista con las enfermedades que justifican una incapacidad permanente lo cierto es que es importante tener en cuenta que no son tan importantes ellas como el cómo afectan a la persona. Además, existen casos en los que se puede retirar una baja laboral.