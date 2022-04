Síntomas de la nueva y preocupante variante de omicron, la más contagiosa del covid

En este caso, el cuadro de síntomas es mucho más amplio que con las anteriores variantes, pero más leves. Por lo tanto, la enfermedad es menos grave.

Los síntomas puede ser: fatiga extrema, fiebre, ritmo cardiaco elevado, unos días con dolor muscular... Además, el primer síntoma de esta nueva variante se nota por la aparición de afonía. La pérdida leve de la voz puede ser un signo de alerta y un motivo para realizarse un test de antígenos. Eso sí, en esta variante no se pierde ni el gusto ni el olfato.

La Organización Mundial de la Salud ya ha alertado de que en personas no vacunadas es posible que los síntomas se agraven por lo que hay que estar. Aunque es cierto que a día de hoy no ha sido calificada de ‘variante de interés’ o ‘variante preocupante’. No obstante, desde la OMS también se especifica que el seguimiento de posibles nuevas mutaciones continuará mientras sea necesario.