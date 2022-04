Vacuna covid: ¿Cuarta dosis generalizada? De entrada, no

No es un “no” definitivo. Ni un “no” absoluto. Ambos organismos mantienen la recomendación de “cuarta dosis” (segunda dosis de refuerzo) en personas inmunocomprometidas que pueden producir respuestas subóptimas a las dosis previas. Tampoco es por problemas de seguridad. Es, simplemente, que no hay suficiente evidencia para recomendar el segundo refuerzo.

EVIDENCIA SOBRE LA EFECTIVIDAD DE LA "CUARTA" DOSIS

La mayor parte de la (limitada) evidencia sobre la cuarta dosis en población general procede de un estudio con bases de datos en Israel y en periodo de predominio ómicron. En resultados no ajustados, la cuarta dosis, administrada a los 4 meses de la tercera y respecto a las personas con sólo tercera dosis, reduce infecciones (17,7 vs. 36,1 casos de infección por 10.000 personas-día de seguimiento) y casos graves (0,15 vs. 0,39 casos graves por 10.000 personas-día de seguimiento.