El último informe del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN) constata que durante la pasada semana se produjo un ligero aumento de las hospitalizaciones provocadas por el COVID-19, al alcanzarse los 25 ingresos (frente a 18 de la semana previa). La incidencia descendió un 30%, si bien se mantuvo estable en la franja de los mayores de 75 años. En estos momentos, 47 personas permanecen hospitalizadas por coronavirus, 5 de ellas en la UCI y otras 4 en régimen de ingreso domiciliario.

Tanto el aumento de los ingresos como esa tendencia a la estabilidad en la incidencia en un grupo como el de mayores, en el que se ha mantenido la realización de pruebas de detección, llevan a Salud Pública a recordar la importancia de mantener las medidas preventivas, especialmente en torno a las personas vulnerables, aunque estén vacunadas. Sigue siendo recomendable la distancia física interpersonal y el uso de la mascarilla en situaciones en las que se coincide con personas no convivientes habituales en espacios cerrados, o en espacios abiertos, si no se puede mantener esta distancia entre personas.

El número de ingresos alcanzado entre el 28 de marzo y el 3 de abril es el valor más alto de las últimas seis semanas, en las que se había mantenido una cierta estabilidad, sin que las hospitalizaciones superasen la veintena. Además, el informe recoge que dos de los ingresos se produjeron en la UCI, mientras que, desde mediados de febrero, el número de nuevos ingresos semanales por COVID-19 en las unidades de cuidados intensivos había oscilado entre cero y uno. Las defunciones, por su parte, se situaron en un valor análogo al de semanas previas, con cinco fallecidos por esta enfermedad: desde finales de febrero, las muertes semanales por COVID-19 se han situado entre las cuatro y las seis.

Según se recoge en el informe de la evolución sanitaria semanal (que, desde la pasada semana puede consultarse junto con el informe epidemiológico y el de incidencia municipal en estos enlaces del portal de Gobierno Abierto: en castellano y en euskera), una vez realizado el balance de altas y bajas, la situación hospitalaria se mantuvo estable a lo largo de la semana pasada, que se inició con 45 pacientes ingresados y se cerró con 47, mientras que en la UCI, el pasado domingo había cinco pacientes, el mismo número que al principio de la semana.

El informe indica asimismo que, en el período comprendido entre el 28 de marzo y el 3 de abril, se confirmaron un 30% de casos menos que la semana anterior (1.513 casos frente a los 2.159 del período previo), con una incidencia de 229 casos por 100.000 habitantes. La incidencia descendió en las personas jóvenes, mientras que, como se ha comentado, se estabilizó en mayores de 75 años. En la última semana se han diagnosticado 131 casos de probable reinfección, uno de los cuales ha requerido ingreso hospitalario.

En la semana del 21 al 27 de marzo se registraron 116 defunciones (última semana con datos completos). De estas defunciones, 4 fueron confirmadas para COVID-19. La mortalidad está dentro del rango observado otros años por estas fechas.

CEDIDA

Estable el material genético del virus en aguas residuales de Pamplona y aumento en Tudela

Además, el informe de Salud Pública recoge que, en la última semana, se ha mantenido estable la presencia de material genético del SARS-CoV-2 en las aguas residuales de la comarca de Pamplona, mientras que aumentó algo en las de Tudela. En cuanto a la secuenciación de variantes, el informe indica que los casos de Ómicron BA.2 supusieron el 95% del total.

Procede recordar que, desde la semana pasada, se ha priorizado la realización de pruebas en pacientes de más edad, con factores de riesgo o con presentaciones más graves de la enfermedad, así como en aquellas personas que vivan o trabajen en un ámbito considerado vulnerable, como los espacios sanitarios y sociosanitarios, por lo que, para conocer la evolución de la enfermedad cobran más importancia otros indicadores, como los referidos: número de hospitalizaciones y otras herramientas auxiliares, como el control de las aguas residuales o la secuenciación de pruebas.

Efectividad del 90% de la vacuna para prevenir hospitalizaciones

Hasta el 3 de abril se han administrado 1.398.924 dosis de vacuna: 571.802 personas, 87% de la población de Navarra, han recibido alguna dosis, 559.003 (85%) tienen la pauta completa, y 346.409 (53%) personas tienen además una dosis de refuerzo. Entre la población de Navarra de 5 años y más, el 91% ha recibido alguna dosis, el 89% tiene la vacunación completa y el 55% tiene además una dosis de refuerzo.

La vacunación según la pauta recomendada en Navarra muestra una efectividad superior al 90% para prevenir hospitalizaciones por COVID-19. La efectividad de las vacunas para prevenir infecciones es menor, y por ello, las personas vacunadas han de mantener también medidas preventivas complementarias para no infectarse y no contagiar. En comparación a las personas no vacunadas, las correctamente vacunadas que llegan a infectarse tienen una probabilidad de ingreso hospitalario un 90% menor aproximadamente.

Antes de viajar, se recomienda consultar la web del Ministerio de Sanidad

De cara a las vacaciones de Semana Santa, es importante recordar que el certificado COVID digital de la UE, más conocido como pasaporte COVID, continúa siendo necesario para la movilidad entre los países de la Unión Europea. El pasaporte COVID es la herramienta para facilitar la movilidad entre los países europeos, aunque hay que saber que, además, cada país tiene sus propias restricciones particulares ligadas a estos certificados u otros requisitos, cuestiones que son necesarias conocer antes de viajar porque se actualizan muy a menudo y que se pueden consultar en la web del Ministerio de Sanidad ( https://reopen.europa.eu/es ).

Para viajar a Estados Unidos: certificado de vacunación más test negativo COVID

Para entrar en otros países fuera de la Unión Europea, por ejemplo en Estados Unidos, según se recoge en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores (Estados Unidos, recomendaciones de viajes) por vía aérea solo podrán entrar las personas extranjeras que presenten certificado oficial de haber recibido la pauta completa de vacunación y, además, prueba de resultado negativo de un test COVID (PCR o los tests de antígenos) realizado con una antelación máxima de un día antes de la salida del viaje.

Se considera vacunación completa cuando han pasado 14 días desde que se recibió la segunda dosis de la vacuna (o desde la primera dosis, en caso de vacunas monodosis como la de Janssen).

Están exentos del requisito de vacunación (pero no del requisito de presentar test negativo de COVID realizado como máximo 1 día antes de la salida del viaje) todos los y las menores de 18 años; aquellas personas con contraindicaciones médicas a las vacunas y que puedan demostrarlo con un informe médico; casos urgentes y humanitarios (avalados previamente por una institución pública de EEUU a través de una carta escrita); aquellas personas que residan en países con muy escaso acceso a las vacunas (de acuerdo con un listado elaborado por “Centers for Disease Control and Prevention, CDC”; España no se encuentra entre esos países) y que al mismo tiempo tengan un razón fundamentada y excepcional para viajar a EEUU (no se incluye el turismo entre esas razones).

Las personas menores de entre 2 y 17 años (estén o no vacunadas) que viajen solas o con un adulto (esté o no vacunado) deberán presentar prueba de resultado negativo de un test COVID realizado como máximo 1 día antes de la salida del viaje; y los y las menores de 2 años no están obligadas a presentar prueba de test COVID ni prueba de vacunación. En cualquier caso, las autoridades estadounidenses recomiendan una prueba COVID previa a la salida del viaje para los menores de 2 años, siempre que sea posible.

Las personas menores de 18 años que no estén vacunadas no tendrán que guardar cuarentena al llegar a EEUU. No obstante, tendrán que realizarse una prueba de COVID en los 3-5 días siguientes a su llegada. Si el resultado de esa prueba es positivo, o si el menor desarrolla síntomas de COVID, tendrá que quedar en aislamiento.

25 ingresos por gripe

Como sucediera la pasada semana, el número de ingresos por gripe iguala a los provocados por COVID-19 (25). La semana pasada se confirmaron 88 casos de gripe, si bien hay que tener en cuenta que el número de pruebas de gripe que se realiza es sensiblemente menor al de los test de COVID-19, incluso con la priorización en ámbitos y personas vulnerables iniciada la pasada semana, por lo que casos más leves de gripe podrían estar subrepresentados.

El informe de Salud Pública califica de “bajo” el nivel de incidencia de la gripe. En lo que va de temporada se han confirmado 125 casos de gripe que han requerido ingreso hospitalario, 5 en la UCI y 4 han fallecido. Entre los casos subtipados se observa un predominio absoluto del virus A(H3).

Sigue habiendo detecciones ocasionales de virus respiratorio sincitial (VRS). Esta semana se han confirmado 4 casos, ninguno de ellos en menores de 15 años.