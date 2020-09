¿Dónde es festivo el 12 de octubre este 2020?

Actualizada 18/09/2020 a las 12:20

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica cada año el calendario laboral con los festivos nacionales y también los específicos de cada comunidad autónoma y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

El Gobierno puede trasladar a los lunes todas las fiestas nacionales que caigan entre semana y, además, conviene saber que los festivos en España no pueden sobrepasar los catorce por año, dos de ellos locales.

Por otro lado, las comunidades autónomas, dentro de ese límite anual de catorce días festivos, pueden sustituir algunas fechas festivas por otras que por tradición les sean más propias.

Sin embargo, algunos festivos, los nacionales no sustitutibles, no pueden ser trasladados a otro día. En 2020, los festivos nacionales no sustituibles son:

1 de enero, Año Nuevo

6 de enero, Epifanía del Señor

10 de abril, Viernes Santo

1 de mayo, Fiesta del Trabajo

15 de agosto, Asunción de la Virgen

12 de octubre, Fiesta Nacional de España

8 de diciembre, La Inmaculada Concepción

25 de diciembre, Natividad del Señor

Por lo tanto, el 12 de octubre es festivo nacional no sustituible, lo que quiere decir que este día es fiesta en todo el país. De hecho, es la Fiesta Nacional de España y está regulada por la Ley 18/1987, de 7 de octubre, que establece el día de la Fiesta Nacional de España en el 12 de octubre.

