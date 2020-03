Actualizada 11/03/2020 a las 18:01

La vicepresidenta segunda del Congreso, la 'popular' Ana Pastor, ha dado positivo en las pruebas de coronavirus, según ha revelado ella misma a través de su cuenta de Twitter, donde ha asegurado que se encuentra "perfectamente bien". Este martes ya no acudió a la reunión de Mesa del Congreso ni de la Junt de Portavoces.



"Desde el sábado por la tarde que tuve fiebre he permanecido en casa siguiendo las indicaciones médicas. Ayer me dio positivo la prueba del COVID-19 por lo que continuaré en mi casa los días que me indiquen mis colegas. Yo estoy perfectamente bien sin fiebre ni otros síntomas", ha escrito la propia Pastor en la mencionada red social.

A través de su cuenta de Twitter, Ana Pastor ha explicado que desde que el pasado sábado le diera fiebre ha permanecido en casa "siguiendo las indicaciones médicas", y de hecho este martes ya no acudió a la reuniones de la Mesa de la Cámara ni de la Junta de Portavoces, ni asistió a la reunión de la Comisión de Seguimiento del Coronavirus que ha constituido el PP y que presidió Pablo Casado.

Este mismo martes ha sido cuando se confirmó su positivo en las prueba del COVID-19, convirtiéndose en el primer caso de coronavirus en las filas del PP y el tercero en la Cámara Baja, después de los diputados de Vox Javier Ortega Smith y Carlos Zambrano.

Por esta razón, la expresidenta del Congreso y médica de profesión apunta que seguirá en su domicilio los días que le indiquen sus colegas sanitarios. En todo caso, ha recalcado que se encuentra "perfectamente bien, sin fiebre ni otros síntomas".

Y, además, en otro tuit recogido por Europa Press, ha aprovechado para transmitir "un mensaje de tranquilidad" y para poner en valor la "excelente" Sanidad del país y a sus "magníficos" profesionales. "Sigamos todos sus indicaciones", ha aconsejado.

LA PASADA SEMANA, AGENDA CARGADA

La pasada semana, Ana Pastor participó el lunes en un desayuno informativo protagonizado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y compartió mesa con el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.

El martes acudió a las reuniones de la Mesa del Congreso y de la Junta de Portavoces y al día siguiente estuvo en un coloquio de mujeres del PP con dirigentes del partido como Cuca Gamarra y Ana Beltrán. El viernes asistió a otro acto del PP por el día de la mujer que protagonizó el presidente del PP, Pablo Casado, y asistió a la reunión conjunta de las Mesas del Congreso y del Senado.

Y el mismo sábado que sintió la fiebre, Ana Pastor participó por la mañana en un acto en Málaga junto con el consejero andaluz de Presidencia, Elías Bendodo, y la diputada Carlina España.

EN EL GRUPO DE VOX SE DECRETÓ LA CUARENTENA

A raíz de conocerse el caso de Ortega Smith, los otros 51 diputados de Vox se pusieron en 'cuarentena', motivo por el cual la Mesa del Congreso decidió este martes aplazar el Pleno de esta semana y dejar en el aire el de la próxima.

Una vez conocido el positivo de Ana Pastor, la dirección nacional del PP ha recordado la formación está tomando las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias y que el lunes se envió una circular al personal y trabajadores con las indicaciones de higiene fijadas por Sanidad.

Además, este mismo martes la gerencia del PP aprobó impulsar el teletrabajo. Igual que en otras empresas y el propio Congreso, desde este miércoles teletrabajan todos los empleados que lo han considerado oportuno, una medida a la que se ha acogido aproximadamente la mitad de la plantilla que trabaja en la sede de nacional del PP en la calle Génova, según han señalado a Europa Press las fuentes consultadas.

Precisamente este jueves la Junta de Portavoces, incluyendo a la Mesa del Congreso, se reunirá para decidir finalmente si se retoma o no la actividad parlamentaria. La diferencia es que, además de Vox, ahora hay un positivo por coronavirus en el PP y en el propio órgano de gobierno de la Cámara.

