Arrimadas presenta un equipo unido para dirigir un partido "muy vivo"

01/03/2020 a las 16:13

La portavoz parlamentaria de Ciudadanos y candidata a presidir la formación naranja, Inés Arrimadas, ha arrancado su campaña de primarias este domingo con un acto en el que ha presentado un equipo "unido" con el espera dirigir un partido que está "muy vivo" y en el que "no sobra nadie".



"Este partido está vivo, está muy vivo y está muy fuerte. Que escuchen algunos", ha dicho la candidata en una velada alusión a los críticos a su candidatura, encabezados por el vicepresidente de la Junta de Castilla y León y también aspirante a la Presidencia de Ciudadanos, Francisco Igea.



En un acto celebrado en un centro cultural de Madrid, donde ha sido recibida con gritos de "presidenta, presidenta", Arrimadas ha presentado al equipo "que une, el que ilusiona, el que gana, el que sabe gobernar, es valiente, es optimista y sabe que Ciudadanos va a seguir siendo una fuerza determinante en toda España".



Es un equipo "diverso pero unido" con el que espera dirigir un partido que, según ha dicho, "nació siendo necesario en Cataluña y hoy es imprescindible en toda España".



Según Arrimadas, es la única formación de centro, liberal y reformista en España "y lo vamos a seguir siendo después del próximo Congreso" de marzo, del que saldrá la nueva directiva.



"Sin un centro político fuerte, vamos a tener gobierno de (Pedro) Sánchez y Podemos en los próximos diez años, ha advertido.



Tras el que ha calificado de "duro" resultado de las elecciones del pasado noviembre, "lo fácil era esconderse y criticar" a Ciudadanos pero "aquí estamos, dimos un paso al frente" con el objetivo de "reivindicar la ilusión por este proyecto".



El partido ha hecho la "autocrítica necesaria" y ha habido dimisiones, ha recordado, antes de subrayar que "una cosa es autocritica y otra autodestrucción".



Ahora Arrimadas afronta una nueva etapa y presenta una dirección más descentralizada que estará encabezada por mujeres ya que, además de ella, su candidata a la secretaría general es Marina Bravo, y la aspirante a portavoz es Melisa Rodríguez.



En este ámbito, ha querido destacar que "la igualdad hay que reinvidicarla en todos los sentidos", no solo cuando se habla de género, sino también igualdad de los ciudadanos independientemente del territorio en el que vivan.



Frente a los intentos del gobierno actual de intentar dividir a España en "trincheras", Arrimadas reivindica una oposición "moderada pero firme" desde un partido autónomo pero que sepa tender puentes.



Promete además una alternativa de pacto entre constitucionalistas a cualquier acercamiento a los separatistas y nacionalistas.



"No hay gobierno que pactar o cesión que dar", ha indicado antes de afirmar que lo que debería hacer el Gobierno de España es liderar en Europa un frente común de la UE contra el separatismo.



En el acto ha estado arropada por afiliados y dirigentes del partido como el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, y la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís.



También ha intervenido la candidata a portavoz de la formación, Melisa Rodríguez, quien también ha defendido que "el centro político es más necesario que nunca" y Arrimadas la mejor opción para liderarlo.



En términos similares Marina Bravo, aspirante a la secretaría general, ha presentado un proyecto dispuesto a "dar la batalla contra el nacionalismo y por la libertad" con una mujer al frente.



Además de Arrimadas e Igea, a esta carrera por la Presidencia de Ciudadanos se ha sumado un tercer aspirante, un militante valenciano desconocido -Ximo Aparici- que defiende la vuelta a las esencias de la formación.



No obstante, el principal contrincante de la ahora portavoz es el vicepresidente castellano leonés quien ha asegurado hoy en Valladolid que los críticos de su partido serán "oficialistas" la próxima semana tras los resultados de las primarias.



Lo ha dicho antes de incorporarse, en calidad de interventor, en la mesa de votaciones que se ha instalado en la sede de su partido para elegir a los compromisarios que participarán en la Asamblea General de marzo.



La votación se desarrolla este fin de semana después de que el anterior tuviera que posponerse por fallos en el sufragio telemático.