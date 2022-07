Línea tenue del test de antígenos covid: ¿positivo o negativo?

Los test de autodiagnostico de covid son la actual herramienta para detectar casos positivos en casa, ya que se vende en todas las farmacias. Su realización es muy sencilla y sus resultados se interpretan mediante dos letras que figuran en el test:

- La C (control): La línea debe aparecer siempre de forma nítida para saber que hemos realizado el test correctamente.

- La T (test): La raya junto esta letra es la que indica que somos positivo en covid.

Una vez que la raya 'C' aparece completamente, solo queda esperar a que aparezca o no la raya 'T'. Los resultados de la prueba suelen estar listos en unos 10 ó 15 minutos, aunque se deben mirar las instrucciones para saber el tiempo aproximado en cada test. Además, en la mayoría se indica que, pasados 30 minutos de la realización de la prueba, ya no se deben mirar los resultados, porque han podido variar y ser erróneos.

La duda viene cuando la raya 'T' se marca de forma muy tenue. En estos casos el test es positivo, aunque la infección es menos potente y hay menor carga viral.

En el caso de que esto suceda, se deben seguir guardando precauciones, aunque la posibilidad de contagiar es menor por la baja carga viral. Además, se recomienda repetir el test a los dos o tres días para comprobar si la carga viral aumenta o no. Boticaria García explicaba en Antena 3 que “durante los primeros días de covid puede haber una carga viral baja y aumentar al tercer día. Por eso es aconsejable repetir el test tres días después, no sabemos en muchos casos si la línea tenue significa que la infección está remitiendo o que acaba de empezar”.