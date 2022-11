Un primer premio de alto voltaje

Una poderosa descarga natural desciende desde un cielo teñido de colores violáceos hasta Castildetierra. El símbolo de las Bardenas, aun siendo únicamente un recorte en negro sobre el horizonte, resulta inconfundible. El rayo, fugaz por naturaleza, queda atrapado en una imagen que es ya parte de la historia del concurso fotográfico Conocer Navarra. ‘High voltage’, que así se llama la instantánea, se ha convertido en la fotografía ganadora de la XV edición de este certamen. Y su ganador, Iker Aizkorbe Agirre, sube por segunda vez a lo más alto de podio.

cueva de Los Cristinos en la sierra de Urbasa. En este 2022, sin embargo, el fotógrafo guipuzcoano eleva nuestra mirada hacia el cielo. Lo hizo hace exactamente cinco años con una imagen que resulta casi opuesta. En aquella ocasión, con ‘Lurpeko altxorrak’, nos invitaba a viajar a las entrañas de la tierra , al lago interior de la. En este 2022, sin embargo, el fotógrafo guipuzcoano eleva nuestra mirada hacia el cielo.

No ha podido el autor elegir mejor nombre para su obra: ‘High voltage’, alto voltaje. Los rayos, ese juego de cargas eléctricas positivas y negativas que suelen resolverse en la superficie de la tierra, pueden llegar a tener un potencial de 100 millones de voltios, calentando el aire a unos 30.000 grados centígrados, tres veces la temperatura del Sol.

La fotografía, describe el autor, es fruto de una experiencia no buscada. “Quedé con un amigo de Pamplona para hacer fotos del atardecer en las Bardenas, pero conforme íbamos llegando vimos que se estaba formando una tormenta. El cielo se fue tapando y decidimos quedarnos a intentar sacar los rayos, que empezaron a caer cada vez más cerca. Hubo un momento en el que teníamos la tormenta prácticamente encima, pero la experiencia era tan emocionante que intentamos olvidarnos un poco del peligro. Son imágenes difíciles de capturar, técnicas, muy emocionales y, desde luego, más impactantes que un atardecer, que era nuestra idea original. Supongo que eso es lo que ha visto el jurado a la hora de valorarla”.

Gracias a esta fotografía, Iker Aizkorbe se lleva un premio de 2.000 euros en material fotográfico y un fin de semana para cuatro personas en un bungaló de la red de Campings de Navarra.

FUEGO Y AGUA

Los antiguos griegos comprendían el cosmos desde cuatro elementos: Fuego, Tierra, Aire y Agua. El primero y el último protagonizan los otros dos premios absolutos de este año.

‘San Juan suak’, realizada por la pamplonesa Ainhoa Tejerina Guruziaga y merecedora del segundo puesto de este año. Una impactante imagen en la que un atrevido saltador atraviesa una hoguera de San Juan, fundiéndose con las llamas. La instantánea corresponde a la celebración que se realiza en Tribuli, tras la que se saltan las hogueras. Un espectáculo”. De fuego es la fotografíarealizada por la pamplonesay merecedora del segundo puesto de este año. Una impactante imagen en la que un atrevido saltador atraviesa una hoguera de San Juan, fundiéndose con las llamas. La instantánea corresponde a la celebración que se realiza en Auritz-Burguete y, el premio, el regreso exitoso de la categoría de ‘Fiestas y tradiciones’ tras el parón de dos años de la pandemia. “En cuanto vi la imagen, comprendí que era muy potente”, explica la autora. “El fuego me gusta mucho, todo lo que significa, y tenía ganas de descubrir cómo celebraban en Burguete esta noche de San Juan, porque allí es una fiesta que se vive mucho. La verdad es que merece la pena, van haciendo hogueras en diferentes puntos del pueblo que se encienden en ocasiones con enseres antiguos, y se baila una danza tradicional, el, tras la que se saltan las hogueras. Un espectáculo”.

Ainhoa Tejerina

El tercer premio, el que nos remite al agua, nos lleva a un rincón imprescindible de la naturaleza navarra: el nacedero del Urederra. Hasta allí se acercó Rodrigo Cabrera Pensado con su cámara en un día nublado. “Cuando vi el remolino y el juego de las hojas en el agua, enseguida pensé en este tipo de fotografía. La verdad es que estaba todo perfecto, la luz era tenue y, con una larga exposición, permitía sacar el movimiento de las hojas y a la vez amplificar los colores del agua y de la vegetación del fondo. La composición vertical, además, creo que le aporta cierta originalidad, no es el encuadre tradicional”, apunta este fotógrafo de 34 años, vecino de Huarte. La imagen se titula 'Aguas bonitas y colores sin fin'.

Rodrigo Cabrera

Los premios que percibirán estos dos ganadores son 1.000 y 500 euros en material fotográfico, respectivamente, y un fin de semana para cuatro personas en un bungaló de la red de Campings de Navarra.

TRES PREMIOS ESPECIALES

Premio Fotografía Popular, que se elige entre los 30 finalistas de cada edición. En este caso, el ganador ha sido Mario Sánchez Puyada con su fotografía ‘El Pilón’. Este joven fotógrafo de 22 años y vecino de Zuasti explicaba así la historia de la imagen premiada: “Soy muy aficionado a este mundo, especialmente a los encierros, pero el de Además de conocer a los tres ganadores de este año, también se han otorgado otros tres premios especiales. El primero, lo deciden los seguidores del concurso a través de la votación en la web. Se trata delque se elige entre los 30 finalistas de cada edición. En este caso, el ganador ha sidocon su fotografíaEste joven fotógrafo de 22 años y vecino de Zuasti explicaba así la historia de la imagen premiada: “Soy muy aficionado a este mundo, especialmente a los encierros, pero el de Falces es el único que no corro de toda Navarra, por su peligrosidad. Sin embargo, voy siempre a verlo, me parece espectacular. La fotografía, yo creo, gusta por lo que trasmite, que no es tanto el momento de la carrera sino toda esa gente, todas esas miradas puestas en el espectáculo”. Su premio, un fin de semana para cuatro personas en un bungaló.

Mario Sánchez

El segundo de los galardones especiales, patrocinado por Reyno Gourmet, premia la Mejor Fotografía Gastronómica. Se lo ha llevado, por segundo año consecutivo, Pablo Pérez Herrero por su fotografía ‘Con los pimientos’. “Solemos ir todos los años a Mendavia a comprar pimientos y, como sabíamos que en los campos cercanos estaban en el momento de la recogida, nos acercamos a hacer algunas fotos. En cuanto vi al personaje, con su sombrero calado, no dudé en pedirle permiso para sacarle fotos mientras trabajaba. La pose del protagonista, con ese cesto especial de la recogida, las líneas que marcan los propios campos y el cielo con esas nubes, completaban una imagen redonda”. Gracias a esta fotografía, el autor se lleva un premio en productos Reyno Gourmet valorado en 500 euros.

Pablo Perez Herrero

Por último, queda el premio a la Mejor Fotografía Joven, patrocinado por Carné Joven Navarra. Unai Larraya Carabantes, ganador absoluto del pasado año, se ha alzado con este premio, que consiste en un fin de semana de turismo de actividades en Irrisarri Land. La fotografía se titula ‘Criaturas del bosque’ y está sacada en las cercanías a Roncesvalles. “Después de un rato andado por medio del bosque encontré un pequeño arbolito que a primera vista no tenía ningún atractivo, pero me encantaba la forma en la que se abrían sus ramas, me recordaban mucho a unos tentáculos, como si fuera un monstruo que salía del suelo, como si te fueran a agarrar y a arrastrarte a la espesura del bosque, que con la niebla hacia el escenario perfecto para un monstruo de película”, describe el autor. Una imagen espectacular que pone el broche perfecto a esta edición 2022 del concurso fotográfico.

Unai Larraya Carabantes

Entrega de premios, exposición y calendario

Los premios de esta decimoquinta edición del concurso fotográfico se entregarán durante el acto de presentación del nº 69 de la revista de turismo, que se celebrará el jueves 15 de diciembre en el Aula Magna del Seminario Conciliar de San Miguel de Pamplona. Este mismo día se procederá a la inauguración de la exposición con las 30 imágenes finalistas, que permanecerá en este espacio durante las fiestas navideñas y el mes de enero.

Estas mismas imágenes servirán para ilustrar el calendario de 2023, que entregará gratuitamente Diario de Navarra a sus lectores el domingo 11 de diciembre. También los lectores de Conocer Navarra se llevarán gratis este obsequio con la última revista del año.

El concurso fotográfico Conocer Navarra está organizado por la revista de turismo junto a Diario de Navarra, cuenta con el patrocinio de Eroski y la colaboración de Camera, Reyno Gourmet, Campings de Navarra, Carné Joven Navarra e Irrisarri Land.