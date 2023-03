Equipaje de mano: tamaño permitido según cada compañía aérea

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ya advirtió el verano pasado de que las compañías aéreas no pueden cobrar un suplemento por los equipajes de mano."El precio del billete incluye siempre una maleta de hasta 10 kilos .Así lo aseguraban en un comunicado en el que animaban a todos los consumidores afectados por este suplemento a que ejerzan sus derechos como pasajeros y reclamen esta práctica "abusiva" ante la autoridad de consumo competente de su comunidad autónoma.

Esta propuesta responde a las dimensiones ideales para el mejor aprovechamiento del espacio de cabina, de forma que todos los pasajeros tengan la posibilidad de volar con su equipaje de mano a bordo. ¿Pero qué tamaño deben de tener estas maletas?

Desde hace años se han ido reduciendo las medidas del equipaje de mano de las compañías aéreas basándose en las nuevas recomendaciones de IATA conocidas como Cabin OK. IATA, la asociación internacional de transporte aéreo, consultó a Boeing y Airbus sobre las medidas más recomendables en los aviones más habituales, y a partir de su respuesta, emitió una recomendación "oficial": no exceder de 55 x 35 x 20 cm, ruedas, asas y bolsillos incluidos.

"Lo cierto es que no hay una medida estándar aceptada por todas las aerolíneas. Son similares, pero no todas iguales, y si tu maleta excede las medidas que admite la compañía con la que vas a volar, puede ocurrir que no tengas más remedio que facturarla y que te cobren la tarifa correspondiente, como sucede en especial con compañías aéreas low cost o de bajo coste", alertan.

Recomendaciones de la OCU

dependen de cada compañía e incluso de cada ruta, te recomendamos medir y pesar la maleta de cabina y comprobar que no supera las medidas indicadas al hacer la reserva". Si la maleta de cabina excede las medidas admitidas, la compañía puede obligar a facturarla para que vaya en la bodega "y casi siempre te tocará pagar una tarifa más alta que si la hubieras facturado previamente online al comprar el billete de avión". "Como el tamaño y peso admitidos en cabinae incluso de cada ruta, te recomendamos medir y pesar la maleta de cabina y comprobar que no supera las medidas indicadas al hacer la reserva". Si la maleta de cabina excede las medidas admitidas, la compañía puede obligar a facturarla para que vaya en la bodega "y casi siempre te tocará pagar una tarifa más alta que si la hubieras facturado previamente online al comprar el billete de avión". El 14 % de los navarros tiene problemas durante sus vacaciones. Que este no sea uno.

El peso de la maleta también importa

No solo las medidas cuentan, también hay que prestar atención al peso y de hecho la limitación por peso en el equipaje de mano puede ser incluso más restrictiva.

Antes el peso total de la maleta estaba limitado en la mayoría de los casos a 8 kg, y lo que deja poco margen para el equipaje teniendo en cuenta que una maleta puede pesar unos 3 kg: siguen manteniendo ese límite Alitalia, Brussels Airlines, Eurowings, Finnair, Lufthansa, Swiss Air y Turkish.

Otras incluso lo rebajan a 7 kg (Qatar Airways y Emirates).

La mayoría de las líneas aéreas han aumentado este límite y aceptan hasta 10 kg o incluso 23 kg (British Airways), aunque Air France, Finnair, KLM y Transavia, calculan el peso del segundo bulto (bolso de mano) en el cómputo de peso total.

Estas condiciones son las de la tarifa más económica, los populares vuelos low cost. Si se viaja con tarifas de turista superiores o en business, las condiciones de peso y numero de bultos suelen ser más generosas.