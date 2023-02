Control de equipajes en aeropuertos de AENA: ¿qué tengo que sacar de la maleta y qué no?

Si has viajado en avión y haces un poco de memoria, no te costará visualizarte en el control de un aeropuerto sacando con prisa los líquidos del equipaje de mano, contando cuántos botecitos de hasta 100 mililitros previamente preparados llevas, colocándolos en una bolsa transparente –si es que no lo has hecho antes-, rebuscando también todos los aparatos electrónicos para ponerlos en una bandeja aparte… Todo ello ante la atenta mirada del personal de seguridad y con la presión del resto de viajeros que padecen el mismo estrés que tú con este tedioso ritual. Es bastante probable que coincidas conmigo en que esta es una de las cosas que más pereza da de viajar en avión. Pues se acabó. Aunque habrá que esperar al próximo año.

Aena ha anunciado que a partir de 2024 implementará nuevos escáneres con tecnología rayos X que generan imágenes 3D, que permitirán ver todo lo que llevamos en la maleta sin necesidad de abrirla. Una medida con la que la compañía pretende reducir las colas en los controles de seguridad de los aeropuertos. Los primeros en implementar esta medida serán Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat.

¿QUÉ TIENES QUE SACAR DE LA MALETA AHORA MISMO?

Según la actual normativa, todas las maletas no facturadas que se lleven en cabina deben pasar por un escáner de seguridad antes de embarcar. Y para eso los viajeros deben sacar de su maleta para presentar por separado y de una manera específica tanto los objetos electrónicos como los líquidos.

Según detalla Aena, está permitido llevar en cabina portátiles, móviles, tabletas, baterías externas y discos duros, pero todos estos “deben ser mostrados por separado y fuera de sus fundas en las bandejas de seguridad”.

También están permitidos los líquidos, perfumes, cremas, aerosoles, espumas, geles, champú y pasta de dientes en envases individuales de hasta 100 ml. Contenidos a su vez en una bolsa de plástico transparente con sistema de apertura y cierre que no supere el litro. Del mismo modo, la bolsa se colocará en las bandejas del control de seguridad, fuera del equipaje.