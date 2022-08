¿Quién fue Pompaelo? 5 curiosidades sobre la Pamplona romana

Comenzaremos corrigiendo nuestro propio titular. Porque aunque de forma coloquial se hable en ocasiones de Pompaelo como persona, lo cierto es que Pompaelo –o más probablemente Pompelo, según las últimas aportaciones de los historiadores– es el nombre que se dio al primer asentamiento romano que se instaló en la altiplanicie sobre el río Arga, que con el tiempo iría derivando hacia la actual Pamplona. Fue el general romano Cneo Pompeyo Magno el que decidió bautizar con su propio nombre (como hacían otros militares de la época) el nuevo asentamiento.

Te contamos algunas curiosidades sobre el nacimiento de Pompelo y sobre aquella Pamplona romana, aunque lo cierto es que los vestigios encontrados y conservados sobre esta época son muy escasos.

1. ALIANZA O CASTIGO

Durante muchos años, la interpretación de los textos antiguos dio lugar a pensar que el nacimiento de la ciudad romana de Pamplona tuvo un origen bélico, como asentamiento durante la batalla que Pompeyo estaba librando contra Sertorio, militar romano rebelde contra el imperio. Esto situaba el nacimiento de aquel primer asentamiento romano en el año 75 a.C. Según esta versión, la población anterior a la llegada de las fuerzas romanas se habría aliado con el ejercito de Pompeyo.

Sin embargo, otras líneas de investigación estiman que la fundación de Pompelo fue algún año posterior, no durante la guerra sino tras la victoria de general sobre Sertorio. Según esta hipótesis, la población autóctona no habría apoyado a Pompeyo y la fundación de la ciudad sería una forma de simbolizar el poder de Roma en un territorio conquistado. Por este motivo, este germen de la ciudad de Pamplona no dispuso durante mucho tiempo del Derecho Romano. Se le consideraba cívitas stipendiara, una catalogación que se considera de las menos relevantes dentro de las cívitas bajo dominio del imperio. Fue posteriormente, en tiempos del Emperador Vespasiano, cuando pasó a considerarse municipium.

2. El MINOTAURO DE PAMPLONA

Teseo luchando contra el Minotauro. Se trata de un mosaico datado en el siglo II d.C. y que fue hallado en la calle Curia. De la Antigua Roma quedan muy pocos recuerdos en la actual Pamplona. La mayoría de ellos pueden visitarse en el Museo de Navarra ya que, aunque se han realizado diferentes excavaciones en la ciudad, ninguna de ellas llegó a musealizarse. Uno de los restos más interesantes es un mosaico de no gran tamaño, pero sí de bello dibujo, en el que puede verse a. Se trata de un mosaico datado en ely que fue hallado en la

3. DIBUJANDO LAS MURALLAS

También podrás visitar en este mismo espacio museístico otro pequeño mosaico también encontrado en las excavaciones en la calle Curia. En él se representa una ciudad amurallada. Durante un tiempo se pensó que podría ser una representación de las propias fortificaciones romanas de Pamplona, pero esta teoría está hoy descartada. Lo más probable es que diera continuidad al mosaico de Teseo y el Minotauro y que se trate por tanto de las murallas de Creta, que rodearían el laberinto en el que lucharon aquellos dos personajes mitológicos. Sobre estos dos mosaicos, se cree que pudieron pertenecer a unas termas o baños romanos.

4. EL TOGADO 'DESAPARECIDO'

El principal tesoro romano encontrado en Pamplona, no pertenece a Pamplona. Se trata de la figura de un hombre togado, realizado en bronce, al que le falta la cabeza. En toda la Península Ibérica, solo hay otra figura de similares características. Sin embargo, durante años esta estatua ha estado perdida, hasta que apareció en una colección particular estadounidense.

Precisamente en mayo de 2022 el conocido como ‘Togado de Pompelo’ llegó al Museo de Navarra, en donde permanecerá los próximos dos años, para su estudio y exhibición. De hecho, ya es posible la visita a esta pieza única. Tras aparecer hace 127 años y desaparecer de forma misteriosa, por fin los pamploneses pueden disfrutarla, aunque sea de forma temporal.

5. LAS TERMAS DE LA PLAZA DEL CASTILLO

Entre los lugares en los que se han encontrado restos de época romana en Pamplona, además de la mencionada calle Curia, los principales serían el subsuelo de la catedral (en la exposición Occidens se pueden observar parte de estos restos), en el actual Archivo General de Navarra (antiguo Palacio Real de Pamplona) y durante las obras de construcción del garaje subterráneo de la Plaza del Castillo.

En este último lugar se encontraron los restos de un importante centro termal, con espacios dedicados al depósito de agua, el hipocausto para calentarla, piscinas con mosaicos, canales o gimnasio. También salieron a la luz otros edificios y zonas pavimentadas en las que se hallaron objetos de la vida cotidiana. Estos hallazgos vinieron a demostrar que la ciudad romana se había extendido por un espacio de mayor magnitud que el estimado antes de la excavación.