WhatsApp Delta: qué es y principales diferencias con Whatsapp Plus

WhatApp Delta es una versión mejorada del servicio de mensajería de Meta. Eso sí, no es oficial. Se tiene que descargar de una tienda externa a la compañía.

Ventajas y desventajas de WhatApp Delta

Una de las ventajas es que cuenta con muchas herramientas nuevas para mejorar la experiencia del cliente. Como desventaja, que en el momento en el que haya algún problema como una violación de privacidad o un archivo con virus en el teléfono el servicio de mensajería no se hará responsable. Además corre el rumor de que si la compañía detecta que estás usando una aplicación no oficial puede penalizarte. WhatsApp en sus políticas señala claramente que no reconoce este tipo de mod de su aplicación y que en caso de detectarlo puedes correr el riesgo de sufrir un bloqueo de 24 horas o de un bloqueo permanente.

cada año le van saliendo competidores va mejorando su plataforma. Presentaron WhatsApp consciente de queva mejorando su plataforma. Presentaron 5 novedades de WhatsApp para 2022 , novedades respecto al envío de contenido multimedia, la calidad de las fotos o el uso en varios dispositivos. También presentaron en WhatsApp Web 6 novedades para 2022

¿Qué herramientas nuevas tiene Whatsapp Delta?

Te brinda la posibilidad de enviar hasta 90 imágenes al mismo tiempo y permite trabajar con mayor cantidad de formatos de archivos. Además, se puede bloquear la aplicación a través de la configuración de contraseña, patrón o huella dactilar, y amplía la disponibilidad de idiomas en los que opera. Y, por supuesto, tiene muchos emojis nuevos.

Con esta nueva aplicación que no pertenece a Meta se pueden enviar mensajes programados y modificar el aspecto visual original de WhatsApp, usando temas, colores, fuentes y menús de distintos estilos.Añade, además la función de “No molestar” y un contestador automático.Eso sí, no permite eliminar mensajes, lo que nos ha salvado la vida en más de una ocasión.