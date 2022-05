Pegasus: qué es y cómo funciona este software de espionaje

El Gobierno anunció este lunes que el teléfono del presidente del Gobierno y el de la ministra de Defensa habían sido infectados con el software Pegasus vinculado al supuesto espionaje a líderes independentistas catalanes. Habrían conseguido extraer 2,6 gigas y 130 megas de datos del móvil de Pedro Sánchez y 9 megas del de Margarita Robles.

La intervención ilegal se comprobó durante una investigación que aún está en marcha y que alcanzará a todos los miembros del Gobierno. Fue el Centro Criptológico Nacional (CCN) quien detectó el espionaje

Pero ¿qué es Pegasus?

Es un software de ciberespionaje desarrollado por la tecnológica israelí NSO. Este programa se ofrece a los distintos gobiernos y agencias del mundo con el fin de combatir el terrorismo o buscar personas desaparecidas.También se ha usado para espiar a activistas, políticos y periodistas. Esta herramienta ha sido adquirida por hasta 45 gobiernos de todo el mundo.

La principal novedad con respecto a otros programas de espionaje es que Pegasus no requiere de ninguna acción del usuario para poder acceder a nuestro dispositivo. De hecho suelen aprovecharse de la vulnerabilidad de WhatsApp para acceder al móvil con una llamada a través de esta aplicación que la víctima no tiene ni que contestar. También puede hacerse a través de un mensaje que no deja rastro, infectándose el móvil sin siquiera haber contestado o clickado en el enlace que se recibe. El teléfono se convierte en un dispositivo de vigilancia 24 horas y transmite la información recopilada a una entidad externa.

Contactos almacenados, mensajes, llamadas y archivos quedan completamente expuesto. Pero eso no es todo. También puede grabar conversaciones y emplear la cámara para el mismo objetivo sin que el usuario sea consciente de ello e incluso indicar la ubicación o hacer capturas de pantalla.

Indetectable

Las últimas versiones de Pegasus dificulta que la víctima de espionaje detecte señales de alerta. Los dispositivos infectados ya no van más lentos o consumen más batería, algo que antes podía alarmar al usuario de que algo raro estaba sucediendo en su dispositivo. No deja a penas rastro, pero si se realiza un extenso análisis forense, rastreando archivo tras archivo de un terminal que se cree que ha sido espiado, se podrá encontrar una huella que deja el sistema.