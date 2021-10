Cómo saber si me han bloqueado en WhatsApp

¿Cómo saber si te han bloqueado en WhatsApp? ¿Tenemos un amigo muy pesado que no deja de mandarnos tonterías por WhatsApp? ¿Una ex pareja con la que no queremos hablar? ¿Gente con la que directamente no queremos mantener el contacto? La solución es muy sencilla: podemos bloquearlos. Pero, ¿y si son ellos los que no quieren mantener el contacto con nosotros?

Cuando alguien nos bloquea no podemos mandarle mensajes ni ver sus actualizaciones de estado, últimas conexiones ni cambios de fotografía de perfil desde el momento del bloqueo. Sí le veremos y nos verá en la lista de contactos. Para que no aparezca ahí deberemos eliminarlo de nuestra agenda. Si quitamos el bloqueo podremos retomar la comunicación pero no recibiremos los mensajes que nos enviaron durante ese tiempo.

Cuando somos bloqueados no recibimos ninguna notificación que nos lo avisa. Ni hay una forma de mirarlo, ya que la empresa de mensajería instantánea propiedad de Facebook cada vez se preocupa más de la privacidad de los usuarios. No hay una manera cien por cien fiable de asegurar que alguien nos ha dado un 'block'. Pero sí hay una cierta lista de trucos de WhtatsApp que nos pueden llevar a casi confirmar que ha pasado lo que nos temíamos.

LA HORA NO CAMBIA

Para muchos lo mejor, para otros muchos lo peor de WhatsApp: poder saber la hora de la última conexión. Si esta sigue siendo la misma desde hace semanas, puede ser que te haya bloqueado. También puede que no aparezca la hora si la persona lo tiene configurado de esa manera.

NUNCA MÁS DE UN CHECK

Un check (la palomita o tilde que aparece al lado de los mensajes que enviamos) significa que el mensaje ha sido enviado. Dos, que ha llegado a su destino. Dos checks azules que ha sido leído. Si los mensajes que escribes desde hace tiempo a una persona determinada nunca pasan del primer estado lo más probable es que te tenga restringido.

INVÍTALO A UN GRUPO

Quizá la prueba más fiable y determinante para saber si alguien te tiene bajo un bloqueo. Crea un grupo con más gente y acto seguido intenta invitar a esa persona. Si te aparece un mensaje de error que dice "no tienes autorización para añadir a este contacto" has llegado a la respuesta que querías encontrar.

SU FOTO DE PERFIL Y SU ESTADO

Si desde hace meses esa persona sigue teniendo el mismo estado y la misma foto de perfil o es muy perezosa y no les gusta hacer cambios en ninguno de los dos o no quiere hablar contigo. Hay mucha gente que usa WhatsApp y no tiene ni una foto asignada ni mucho menos un estado, por lo que quizá esta prueba sea la menos fiable.

PRUEBA DESDE OTRO TELÉFONO

Si esa persona no cambia de imagen, ni de estado, ni los mensajes pasan de un check, ni cambia su hora de conexión... puede deberse a motivos diferentes al bloqueo. Que se haya dado de baja en WhatsApp o que ya no use ese terminal o ese número son algunas de las posibles explicaciones. Una forma de comprobarlo es agregar a esa persona con otro teléfono y comprobarlo.