Filtrados el precio y la fecha de lanzamiento del iPhone 12 Pro

La innovación tecnológica no para nunca, ni siquiera en un año como este, y prueba de ello son las noticias y rumores que empiezan a sucederse a cuenta de los nuevos iPhone de Apple.

La llegada del nuevo modelo de smartphone de la marca de la manzana está cada vez más cerca y pronto se hará la presentación oficial, aunque parece que la fecha se va a posponer un poco con respecto a la facilitada en un primer momento.

En esta ocasión ha sido el veterano analista Jon Prosser, que ya se ha hecho un nombre como 'rumurólogo' de Apple, quien nos ha adelantado las novedades de la marca: la presentación de la nueva línea de iPhone pasaría del 8 de septiembre previsto a la semana del 12 de octubre y el lanzamiento será a partir del 19 de octubre, exceptuando la gama iPhone 12 Pro, para la que tendremos que esperar hasta noviembre.

New, adjusted Apple dates!



Apple Watch & iPad

- Via press release

- Week 37 w/c Sep 7



iPhone 12 event

- Week 42 w/c Oct 12



iPhone 12 devices

- Preorders week 42 w/c Oct 12

- Shipping week 43 w/c Oct 19



iPhone 12 Pro devices

- Preorder and shipping in Nov (no exact date yet)