¿Me pueden multar por llevar la música alta en el coche?

¿Te gusta conducir con la música a todo volumen? Si es así, has de saber que puedes ser multado por ello y que la cuantía no es menor. En según qué casos, la multa puede alcanzar hasta los 3.000 euros.

Reglamento General de Circulación. Desde la Este tipo de infracción no aparece en el. Desde la Dirección General de Tráfico sí dan recomendaciones sobre cómo debe ser la música que nos acompañe mientras conducimos: que no adormezca, que no fomente una actitud agresiva y que no distraiga la atención.

Pero, que no aparezca en el reglamento no quiere decir que poner la música excesivamente alta no pueda ser un motivo para ser multado. La penalización llegaría a través de las ordenanzas municipales, que regulan el nivel de ruido admisible para una correcta convivencia. Así, en función de los decibelios que estén causando los altavoces de tu equipo de música, puedes ser objeto de sanción.

Estas cifras, al ser reguladas por entidades municipales, pueden variar de unas ciudades a otras. La barrera genérica a partir de la cual comienza a considerarse que un ruido es excesivo es de 87 decibelios. Pero, como ejemplo, alcanzar esa cifra en Zaragoza acarrea una multa de 36 euros por estar considerada como leve, mientras que en el caso de Madrid esa cifra puede ascender hasta los 600 euros.

Esta no es la máxima cuantía que puede llegar a pagarse por esta causa. En el caso de que el exceso de decibelios se dé en determinados escenarios considerados más frágiles (como un hospital) la multa puede llegar, nada más y nada menos, que a los 3.000 euros, como habíamos adelantado al inicio de la noticia.

OTRAS INFRACCIONES SORPRENDENTES

Existen otros casos curiosos en los que podemos ser multados, como conducir sin camiseta o con chancletas . Además, la nueva ley de tráfico ha traído modificaciones en las sanciones, que se han visto endurecidas. Llevar el móvil en la mano, incluso estando parado, supone no solo una multa sino también la pérdida de hasta 6 puntos del carné.