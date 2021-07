Moda La 080 Barcelona Fashion se celebrará la semana del 25 de octubre en formato 100% digital Asistirán diseñadores como All that she loves, Álvaro Calafat, Lola Casademunt by Maite y Guillermo Baeza, entre otros









CEDIDA Europa Press. Barcelona La 080 Barcelona Fashion se celebrará la semana del 25 de octubre con la participación de 22 diseñadores y marcas de moda y, por tercera, vez será íntegramente digital, ha informado la conselleria de Empresa y Trabajo de la Generalitat en un comunicado este jueves. El certamen impulsado por la Generalitat a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (Ccam) se emitirá en streaming a través del canal 080TV, lo que permitirá abrir el evento "a todos los públicos". Tendrá lugar en Espai XC y asistirán diseñadores como All that she loves, Álvaro Calafat, Lola Casademunt by Maite y Guillermo Baeza, entre otros. ETIQUETAS Barcelona

