El New York Times critica el gasto de las luces navideñas de Vigo

Actualizada 27/12/2019 a las 09:21

Las millones de luces navideñas de Vigo han deslumbrado a muchos esta Nochebuena, también al corresponsal en España del New York Times, Raphael Minder, que ha escrito sobre la decoración de la ciudad gallega en un artículo que ha titulado 'As a Spanish City Lights Up for Christmas, So Does a Debate' (Cómo las luces navideñas de una ciudad española generan debate, en español).

El periódico norteamericano, que alaba el tirón turístico que ha conseguido el alcalde Abel Caballero, ha cuestionado su ecologismo y si tantas luces son buenas para el planeta.

Te puede interesar

Etiquetas Navidad 2019

Selección DN+