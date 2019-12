Abel Caballero, alcalde de Vigo: "Voy a mandarle una carta a Tebas para que rectifique"

Actualizada 26/12/2019 a las 17:24

A poco más de una semana para que se dispute el Celta de Vigo-Osasuna, el último partido de la primera vuelta, el enfado por la designación del mismo todavía colea. Hace ya varias semanas que LaLiga desveló los señalamientos y fijó el encuentro para el domingo 5 de enero a las 21 horas. En su momento, el club gallego ya solicitó a LaLiga un "cambio de hora o de fecha", al coincidir con el día de Reyes. El siguiente en mover ficha ha sido el alcalde de Vigo, Abel Caballero. "Le voy a mandar a Tebas una carta para decirle que en esta ocasión se ha equivocado y que rectifique. En mi caso personal, que voy a todos los partidos que el Celta juega en Vigo, difícilmente podría llegar antes del segundo tiempo. El momento de la Cabalgata de Reyes tendría que ser sagrado y a ella acudirán muchos celtistas con sus hijos. No es normal que se juegue un partido el 5 de enero a las nueve de la noche", ha afirmado ante los micrófonos de Ondacero Vigo.

LaLiga todavía no ha dado una respuesta al Celta de Vigo, por lo que todo parece indicar que el partido se jugará en la fecha prevista de forma inicial. Caballero ha tachado de poco sensible al organismo presidido por Tebas. "Esta designación ha sido una muy mala idea, porque faltó mucha sensibilidad. Ese día, lo correcto es que no hubiese fútbol a partir de las seis de la tarde para que las familias pudiesen ir a la Cabalgata de Reyes y luego reunirse a la hora de la cena".

