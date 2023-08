Pastel de patatas y quesos gratinados

Más sin ganas que sin tiempo... Es una especie de puré de patata que tiene más pinta en realidad de pastel de patata porque lleva muchos ingredientes más. Todos deliciosos, por otra parte. Con lo que es muy fácil que lo hagáis en casa y triunféis. Porque otra cosa no, pero delicioso es innegable que está. No, de dieta no es.

INGREDIENTES patatas

queso emmental

queso mozzarella rallado

bacon

mantequilla

2 huevos

Tipo de cocina Preparación Cocemos las patatas con piel, cuando estén cocidas las pelamos y trituramos como si fuera un puré. Freímos el bacon en una sartén y se lo añadimos. Echamos también la mitad de los quesos, los huevos y un poco de sal y pimienta y revolvemos bien. Lo echamos en una fuente y cubrimos con el resto de queso y virutas de mantequilla. Horneamos durante 20-25 minutos a 180º.