Deliciosos maridajes que alargan la vida (y las ganas de vivir)

Ahor que llega el verano es cuando más ganas dan de estar vivo. A ver si vamos a haber aguantado todo el frío invierno para quedarnos con la miel estival en los labios. Por eso los previsores hemos estado todo el año poniéndonos morados de cúrcuma ¡y de vino! que se ha demostrado que alargan la vida. La cúrcuma dice San Google que es antioxidante, antiinflamatoria, que fortalece el sistema inmune, que mejora el asma, la osteoartitis y las dolencias digestivas y hasta la nombran como solución para el cáncer. Se pasan, sí. También dice que tomar vino con moderación puede tener ciertos beneficios como mejorar la salud cardíaca, intestinal y cerebral. Lo que nadie puede discutir es la felicidad que nos da tomar una copita de vino o dos mientras disfrutamos de una buena comida con los amigos ¡y eso sí que alarga la vida! En Puente La Reina, punto clave del Camino de Santiago, se encuentran las 1.300 hectáreas de la bodega Señorío de Sarría. 100 hectáreas de viña de múltiples variedades que se extienden por las laderas y carasoles de Puente la Reina, Olite y Corella. ¡La suerte de vivir en Navarra, sí! Cada planta, cada viñedo y cada parcela, reciben un exquisito cuidado y un seguimiento particular para elaborar magníficos vinos desde su origen. Cada variedad de uva ha sido seleccionada con esmero y se cultiva en el lugar más adecuado, teniendo en cuenta las condiciones de luz, humedad y temperatura que en cada caso requieren. ¡Así están tan ricos, claro! Por eso hoy os voy a chivar, además de dos recetas, los dos vinos que mejor las maridan, ¡cómo se nota que es junio, que llega la despedida de las páginas y que quiero que me recuerden con cariño este verano! Un arroz con cúrcumay verduritas para tomar con el rosado, y un estofado maravilloso para el crianza. Si se les ocurre una forma mejor de alargar la vida ya me la dirán. Una más feliz no lo hay.

Arroz con cúrcuma y verduras

INGREDIENTES 300 g de arroz



berenjena



calabacín



1 tomate natural



700 g de agua (o de caldo de verduras si preferimos)



cúrcuma



aceite de oliva



sal Tiempo de preparación

Tiempo de cocción

Dificultad

Tipo de cocina Preparación Pelamos y cortamos la verduras en daditos pequeños. Y los rehogamos a fuego lento en una sartén con un poco de aceite de oliva. Añadimos el tomate también cortado en dados. Y cuando estén las verduras bien pochadas añadimos el arroz y también dejamos que se rehogue un poco. Añadimos también en este punto la cúrcuma. La cantidad que queramos. Yo, como pueden ver, me pasé un poco. Cuando comience a estar transparente el arroz será el momento de añadirle el agua o el caldo, lo que prefiramos. Si optamos por el caldo de verduras que siempre le dará más fuerza tenemos que tener después cuidado con la sal porque tienden a ser bastante salados estos brebajes. Que hierva todo junto hasta que el agua o el caldo se hayan evaporado. Probamos y si necesita más cocción porque todavía está duro añadiremos más cantidad de líquido. Después sólo quedará dejarlo reposar un poco cubierto con un trapo, con el fuego ya apagado y ¡a disfrutarlo!

La receta de rabo de toro en salsa de Sole

INGREDIENTES 1300 g de rabo de buey



1 cebolla grande



4 zanahorias



1 puerro grande



3 dientes de ajo



2 hojas de laurel



sal y pimienta



700 ml de vino tinto



400 ml de caldo de carne (o Bovil) Tiempo de preparación

Tiempo de cocción

Dificultad

Tipo de cocina Preparación Salpimentar los trozos de rabo de buey, los enharinamos y los freímos en la sartén con aceite de oliva. Los retiramos y reservamos. Rehogamos en la misma sartén la cebolla, el puerro, los ajos pelados y enteros, las zanahorias en láminas y añadimos el laurel, la sa y, la pimienta mientras se van haciendo las verduras poco a poco. Ponemos la carne en la olla y añadimos las verduras y luego el vino y el caldo. “Pasados unos 25 minutos yo abrí la olla para ver cómo iba la carne (que se tiene que despegar un poco del hueso) y la salsa. Como iba bien, despegándose, lo puse unos 20 minutos más y así quedo perfecta”, me cuenta Sole. Pasamos la salsa por la batidora y la reducimos a fuego lento. “Si a los 25 minutos sigue habiendo mucha salsa podemos retirar un poco y guardarla”, aconseja.

Los vinos para el maridaje

Señorío de Sarría Rosado

D.O. NAVARRA

Variedad de uva: Garnacha

Cosecha: 2022

Notas de cata:

Color: Rojo frambuesa intenso.

Aroma:Intensos aromas de fruta roja(fresa, frambuesa, grosella) fresca y madura

Paladar: Fresco y afrutado y persistente. Fruta roja (fresa, frambuesa). Buen recorrido y persistencia

Recomendaciones de Consumo:

Temperatura de servicio: 6-8 ºC

Maridaje: Arroces, pastas y verduras.

ELABORACIÓN

Vendimia: Mecánica

Depósitos de Fermentación: acero inoxidable con temperatura controlada

Temperatura Fermentación: 13 ºC

Tiempo de fermentación: 20 días

Histórico Premios:

●Medalla de Oro Berliner Wein Trophy

●Medalla de Plata Challenge Best Spanish Wines For USA

Señorío de Sarría Crianza

D.O. NAVARRA

Variedades de uva: Cabernet Sauvignon,Garnacha y Graciano.

Cosecha: 2018

Nota de cata

Color: Granate intenso, brillante y limpio.

Aroma: Fruta roja madura con notas balsámicas, sotobosque y especias dulces.

Paladar:Potente, amplio y equilibradocon matices de fruta negra madura, especias y balsámicos. Tanino redondo. Sabroso, largo y persistente.

Recomendaciones de Consumo:

Temperatura de servicio: de 16 a 18 ºC. Maridaje: Carnes asadas y en salsa, embutidos y guisados.

Histórico de premios:

●Medalla de Oro Mundus Vini

●Medalla de Oro Asia Wine Trophy

●Medallade Plata Challenge International du Vin

●Medalla de Plata Concours Mondial de Bruxelles