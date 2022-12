Recetas de foie, rodaballo y turrón para estrenar la navidad... fun, fun, fun...

Hace nada estábamos hablando de días excesivamente calurosos, del biquini, la playa... y sin darnos cuenta estamos ya con el fun, fun, fun... La vida pasa a una velocidad que da miedo. Nos arrolla en su día a día, nos noquea con sus rutinas y, como dice mi adorada Mafalda: “Lo urgente no deja tiempo para lo importante”. El sábado es Nochebuena y muchas casas volverán a llenarse de gente. Los salones y también las cocinas. Porque está claro que a alguien siempre le toca pringar estos días. Para eso estamos hoy aquí, para dar algunas ideas que les faciliten la vida. Lo perfecto sería repartirlas y que cada uno haga un plato. Que alguien se encargue del aperitivo. Este turrón de foie está espectacular, con un toque de curry y mango que le da un puntazo exótico y delicioso. De este plato que se encargue el tío rico porque el foie está por las nubes. Como lo va a estar todo estas navidades, por otro lado. Caro pero delicioso, la verdad. La receta fue todo un descubrimiento. La tía que también maneje bien de pasta que compre el rodaballo para el segundo plato. Mejor que lo haga cuanto antes porque ya sabemos que la cesta empieza a subir conforme se acerca el cumple de Jesús y todas las celebraciones que le siguen. Un rodaballo sencillo y delicioso acompañado de un timbal de verduras maravilloso. Y de postre, un coulant de turrón suave y navideño a más no poder. Empezamos pronto con el turrón, sí. Ya que es la única época del año en la que está socialmente permitido comerlo vamos a aprovecharla al máximo, ¿no? Ya vendrán los tiempos de los buenos propósitos. Ahora toca valorar lo que tenemos, disfrutar de los nuestros aunque a veces nos pongan de los nervios, y cantar muchos villancicos alrededor de una mesa. Son épocas tristes, lo sé, pero empachados de comida deliciosa la vida se ve de otra manera.Estamos vivos, señores. Sería una pena no aprovecharlo.