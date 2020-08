'El Fruto', la variedad de pinchos que disfruta Murillo el Fruto

Actualizada 29/08/2020 a las 06:00

"Estos días deberíamos estar en fiestas y mira cómo estamos”, dice Vasilka Ivanova mientras señala el bar vacío, con apenas tres o cuatro clientes. “Esto es lo que hay”, dice.



Vasilka, a la que todos conocen como Basi, abrió el bar, situado en la calle Mayor de Murillo el Fruto, en noviembre de este año, junto a su hermano Plamen Aytov. Ambos tienen experiencia en hostelería, pues Plamen lleva, además de este local, el bar de las piscinas de la localidad. Antes de esto, cuando vivían en Ejea de los caballeros, llevaron también durante dos años el bar de las piscinas de Aizón, en la comunidad de Aragón.



Al bar se acerca mucha gente del pueblo, aunque los fines de semana también hay mucha gente que viene de Pamplona y San Sebastián que vienen a visitar a familiares que viven aquí. También han notado que ya no pasaban los jóvenes que a la salida del instituto entraban en el bar.



LA CARTA DE PINCHOS

El bar ‘El fruto’ tiene una amplia variedad de pinchos que se pueden ver desde la barra del local.



Sobre la oferta de especialidades de los que se pueden disfrutar, destacan los de manzana caramelizada con foie, el pulpo a la gallega con patata, también manzana caramelizada con queso de cabra y solomillo de foie. También ofrecen pinchos con chaka, pimientos del padrón, bacon... Sumado a esto la típica oferta de fritos de pimiento, de jamón y queso, huevo con queso, de gambas y también pinchos de tortilla de patata.



“De nombres aún no me conozco a todo el pueblo, pero la gente es muy agradable y ya casi me conozco a todos. Llevamos aquí casi medio año ya”, comenta.



“Tenemos muchas esperanza”, matiza Basi sobre el resto del año. Dice que espera que la situación no empeore, y que por lo menos se mantenga el trasiego de clientes que visitan el bar ahora.

Además, tienen pensado hacer varias reformas y mejoras en el local y terraza.