22/01/2019 a las 13:50

Me he enganchado al Trivial online. Sí, es lo que me faltaba. Ahora después de conseguir acostar a la adolescente de dos años que vive conmigo, dar de comer a los peces, organizar la ropa de mañana, el bolso de natación, matar un huevo para cenar algo decente sin que se me hagan las mil, rengancharme a la serie con la que me quedé dormida el día anterior “esto me suena haberlo visto entre sueños, mejor rebobino un poco...”, contestar los mil wasaps recibidos en cincuenta chats difere

