La receta de Cárol Ágreda: “Mi suegra y yo juntas sacábamos muchas sonrisas en la mesa”

Su suegra murió el 8 de septiembre. Ésta fue una de las muchas recetas que aprendió de ella. “Es una receta muy sencilla pero en casa nos ha gustado mucho siempre” cuenta Carol Ágreda con la voz suave de quien acaba de perder a alguien cercano. “En su cuaderno de recetas ponía que era un pastel vasco aunque en realidad es más una quesada”, dice risueña.

“Esta receta me la reveló mi suegra, Mertxe Ibarrola García, hace 18 años. Al fallecer hace casi un mes me quedó la satisfacción de compartir con ella la cocina, juntas conseguíamos sacar muchas sonrisas en la mesa. Es una receta con historia porque ella siempre decía que desde que me desveló el secreto ya no le salía a ella como a mí, que yo la había mejorado. Y no se daba cuenta de que eran los ojos con los que me miraba lo que le hacía pensar eso porque ella fue y será una gran mujer y cocinera” dice emocionada.

PASTEL VASCO

Ingredientes

1 vaso de harina

1 vaso de azúcar

Dos vasos y medio de leche entera

3 huevos

150 g de mantequilla derretida

Preparación de las receta



Paso 1: Derretimos la mantequilla con golpes de calor en el microondas. Sólo necesitaremos seis cucharadas cuando esté derretida.

Paso 2: En un bol mezclamos todos los ingredientes, la harina, el azúcar, los huevos bien batidos, la leche... removemos bien para que se unifiquen los sabores, hasta que consigamos una masa homogénea.

Paso 3: Añadimos las seis cucharadas de mantequilla derretida. Terminamos de remover bien, que se una todo.

Paso 4: Metemos una hora al horno a 180 grados. Cuando saquemos la fuente, con cuidado de no quemarnos introduciremos un cuchillo para comprobar que está hecha. Si sale limpio nuestro pastel vasco tipo quesada estará listo para comer.

