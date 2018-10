Diario de Navarra pone en marcha el concurso 'Recetas con historia'

07/10/2018 a las 06:00

Existen recetas que pasan de generación en generación no por sus ingredientes si no por las historias que tienen detrás. Aquel ajoarriero con el que la abuela conquistó al abuelo, la goshua que no falta en ninguna celebración familiar, las migas de papá... Recetas que muchos hacemos en casa pero que ninguno preparamos igual. Porque en tu casa se le echa ajo y en la mía es impensable. Porque mi abuela me contó el secreto para que quedara tierno y tú todavía no lo sabes... Platos que llevan décadas formando parte de nuestras vidas, de nuestros pueblos, de nuestra historia y que ya era hora de compartirlos. Platos que han unido a toda una comunidad como esas pochas que preparaban los navarros emigrados a Alemania durante la Guerra Civil . Por eso Diario de Navarra lanza su primer concurso de Recetas con historia.



HASTA EL 7 DE DICIEMBRE



Queremos que nos cuentes cuál es esa receta que tiene tantos recuerdos para ti, quién te la enseñó a cocinar, que olores, sabores, sensaciones... hay detrás de ella. Preparaciones e historias personales que nos acerquen la gastronomía de los pueblos y merindades de Navarra. Y además las mejores tendrán premio”. Queremos llegar a cada rincón para que entre todos podamos hacer un recopilatorio de las recetas navarras de siempre. Y además las mejores tendrán premio. “Lo bonito de estos concursos gastronómicos es que al final acabamos aprendiendo todos de todos. Los aficionados tienen mucho que enseñarnos”, asegura la cocinera Angelita Alfaro, miembro del jurado.



Desde hoy y hasta el 7 de diciembre se puede participar mandando las recetas. La manera de hacerlo es a través de la web que se ha creado para la ocasión, www.recetasconhistoria.es , donde se recopilarán todas las historias que se reciban y donde se podrá encontrar toda la información sobre el concurso, premios, bases, miembros del jurado... Todos los domingos la edición impresa de Diario de Navarra y la web publicarán una de estas historia de una manera más detallada junto con su receta. En la tablet aparecerá un día antes. “Será muy interesante comprobar cómo hay seguro recetas que no han cambiado nada a lo largo de los años, deliciosas y con ingrediente muy básicos”, explica Álvaro Urdánoz. Su empresa, harinas Urdánoz es patrocinadora del concurso junto con Hipermercados E.Leclerc y Lacturale. “Queremos ayudar a poner en valor algo tan nuestro como la gastronomía que tiene, además, mucho significado: tradición, historia, emoción, placer, salud, economía…”, asegura Juanma Ozcoidi, de Lacturale. “Es interesantísimo intentar recuperar las antiguas recetas navarras porque no podemos olvidar que son la base de nuestra cocina actual”, afirma Ignacio Idoate, presidente de los Restaurante del Reyno, colaboradores del concurso junto con Trujal Mendía. “Siendo un certamen de la tierra, donde se valoran los productos de la tierra nosotros no podíamos faltar”, afirma su presidente Pedro Luis Gonzalez Castillo.



El jurado está formando por profesionales de todas las merindades de Navarra: Ana Laguna, presidenta de la Asociación navarra de gastronomía, Xavi Landa que ha sido durante años fotógrafo gastronómico de referencia, además de chef y escritor, las cocineras Angelita Alfaro y Carol Ágreda y el cocinero José Aguado Sada del restaurante Topero de Tudela. Todos ellos junto con Sara Nahum, periodista gastronómica de Diario de Navarra que se encargará de coordinar al jurado serán los encargados de elegir a los ganadores.



El ganador recibirá un cheque de compra de E.Leclerc valorado en 400 euros y una cena para dos personas en un Restaurante del Reyno. El segundo conseguirá una cena para dos personas en un Restaurante del Reyno y un cheque de compra de E.Leclerc valorado en 100 euros. El tercero obtendrá una cena en un Restaurante del Reyno y un lote de productos donados por los patrocinadores del concurso. El resto de finalistas se irán a casa con un lote de productos. Además, se sortearán lotes de productos entre todos los participantes. “Nosotros apostamos por este nuevo proyecto desarrollado por Diario de Navarra ya que consideremos que es fundamental dar cobertura y potenciar la gastronomía navarra y ésta es una muy buena manera de hacerlo”, asegura Verónica Redín directora de Marketing de Hipermercados E.Leclerc.

Te recomendamos

Te recomendamos

Te recomendamos

Te recomendamos

Etiquetas Recetas con historia

Selección DN+