Salud para toda la familia en pandemia

Actualizada 06/03/2021 a las 16:40

¿Está ya agotado por la pandemia? ¿Echa de menos a sus nietos que viven fuera y a los que solo ve a través de la pantalla del ordenador? ¿Se ha quedado sin trabajo en el sector de la hostelería? ¿Su empresa está en ERTE? ¿Su esposo falleció por covid, se siente muy sola y le es imposible conciliar el sueño por las noches? Se cual sea su caso, todos experimentamos, y cada vez más, la llamada fatiga pandémica porque va a hacer un año que perdimos nuestra vida anterior. Y, probablemente, su salud, física, mental o ambas, se hayan resentido. Y si no es la suya, puede que la de su pareja, sus padres o sus hijos adolescentes. Por eso, Diario de Navarra quiere ofrecerle información y ayuda para salir de esta situación, que ya se hace insostenible. Por este motivo el periódico organiza un congreso online sobre la salud física y mental de todos los miembros de la familia. De cualquier edad. Con el título de ‘Expovita’, desde este 7 de marzo y hasta el próximo domingo se ofrecen entrevistas en vídeo, papel y web a expertos sanitarios y de otros ámbitos.

MÉDICOS Y PSICÓLOGOS

Intervendrán el doctor en Psicología Emilio Garrido para hablar sobre La felicidad sintética tiempos de pandemia; la geriatra Teresa Marcellán (Efectos físicos y psicológicos de la pandemia en los mayores); el economista Carlos Medrano (Economía familiar en tiempos de covid); la neumóloga y responsable de la unidad de sueño de la CUN, Arantza Campo (El virus que nos quita hasta el sueño); el educador José Víctor Orón, impulsor de la fundación de educación emocional Up to You (Educa tus emociones para vivir mejor) y la psicóloga Tatiana Fernández (¿Qué hago con mi vida de los 20 a los 30 años?).

Las personas interesadas en plantear sus dudas a los ponentes, podrán inscribirse en Mundo DN y participar en el directo con todos ellos, vía Zoom, el jueves 11 de marzo a las 17 horas.

‘Expovita’ es un espacio que nace con intención de continuar en un futuro ofreciendo temas de interés relacionados con la salud y la familia. El congreso cuenta con el patrocinio de Caja Rural de Navarra y la colaboración de Solera Asistencial, Carrefour y el Club Deportivo Amaya.

Te puede interesar