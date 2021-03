Arantza Campo: “Mujeres y adolescentes son los más afectados por el insomnio en pandemia”

Actualizada 08/03/2021 a las 06:00

¿Le cuesta conciliar el sueño cada noche? ¿Y, cuando por fin consigue dormir, se despierta hasta con el crujido del edredón? ¿Está tan preocupado por no contagiarse o por que su negocio no se vaya a pique que no deja de dar vueltas y más vueltas en la cama? Si es así, usted sufre del llamado insomnio pandémico que, con mayor o menor fuerza, nos afecta ya desde hace casi un año. El miedo al contagio o a contagiar, el dolor por la pérdida de un familiar o un amigo, el estrés del teletrabajo o la incertidumbre que nos rodea a diario pueden ser motivos, mayores o menores, de ansiedad en nuestra vida diaria. Que nos hacen tener una peor salud física o mental y que nos roban el descanso. Sobre esta situación habla la especialista Arantza Campo Ezquibela y nos ofrece algunos ‘trucos’ para mejorar nuestra vida diaria. Neumóloga y responsables de la Unidad de sueño de la Clínica Universidad de Navarra (CUN), aporta unas pautas sobre los problemas de sueño y cómo solucionarlos a cualquier edad. Su entrevista se engloba en el congreso sobre ‘Salud y familia’, organizado por Diario de Navarra con el nombre de ‘Expovita’, que comenzó ayer domingo y concluirá el próximo 14 de marzo. Si le interesa el tema, podrá plantear sus preguntas a esta especialista y al resto de los ponentes del congreso el jueves 11 de marzo a las 17 horas. Si lo desea, puede apuntarse en Mundo DN y le enviarán un enlace de Zoom para participar en el directo.



Llevamos casi un año de pandemia y muchas personas sufren la llamada fatiga pandémica. ¿Qué podemos hacer para sobrellevar esta situación? ¿Y, sobre todo, para que no nos quite el sueño?

Vivimos una situación difícil que nos afecta de una u otra manera. Nunca hemos experimentado algo tan global. Por eso, dentro de la ansiedad que nos puede provocar, es bueno seguir unas pautas que nos ayuden. ¿Como cuáles? Distanciarnos un poco de los medios de comunicación. Es importante estar informados y mantenernos al día de lo que ocurre pero no hay que estar constantemente viendo las noticias. El teletrabajo, que ha sido y sigue siendo muy positivo, también nos puede perjudicar. Hay personas que han desdibujado las líneas entre la vida laboral y familiar o personal, prolongan su jornada laboral y, por así decirlo, no salen de la oficina. Por eso, es importante mantener rutinas y terminar de trabajar a una hora determinada.

De acuerdo. Esas son recomendaciones sobre lo que no debemos hacer. Sin embargo, ¿cómo tendríamos que actuar?

Haciendo más ejercicio físico y teniendo una mayor exposición a la luz. Ahora ya no estamos confinados y hay que exponerse a la luz solar, debemos movernos y cuidar los horarios. Como estamos más en casa, porque hay menos actividades que hacer fuera, tenemos el riesgo de romper los horarios de acostarnos, levantarnos... Por eso, es muy importante, seguir con las rutinas y horarios de comidas. Además, para reducir la ansiedad, es importante mantener las relaciones personales. Si entramos en la vida de otras personas y otros entran en la nuestra, nos relajaremos.

¿Qué radiografía podemos hacer del ‘insomnio covid’? ¿A quiénes afecta más?

Igual que con el insomnio general, a las mujeres. Hay otros grupos de riesgo, como los adolescentes o los jóvenes, por una mayor exposición a las pantallas, lo que ya está provocando problemas de vista.

Una situación preocupante. ¿Qué deberíamos hacer los padres?

Limitar el tiempo de exposición a las pantallas porque pone en riesgo la salud de los menores. ¿Cómo? Buscando aficiones que les enganchen para que descubran otras actividades. Para evitar problemas de vista, se pueden usar filtros de luz azul. Pero lo más importante es que no estén hasta altas horas de la madrugad con el móvil.

SEDANTES E HIPNÓTICOS

Muchas personas toman pastillas para dormir, los conocidos Orfidal, Trankimacín... ¿En qué casos son necesarios? ¿Y en cuáles habría que dejarlos?

Existen muchos fármacos para dormir y cada grupo (sedantes, hipnóticos...) tiene sus ventajas e inconvenientes. Pero ninguno provoca un sueño natural y las fases de sueño son menos profundas. El sueño es fundamental para la vida y, si no dormimos, podemos enfermar. Pero estos psicofármacos hay que tomarlos durante periodos de tiempo cortos, como máximo cuatro semanas. Esa es la teoría pero en la práctica, hay personas que los toman durante mucho tiempo. ¿Y cuál es el problema? Que ya no hacen efecto.

¿Y cómo se dejan? Porque no se pueden abandonar de un día para otro...

Si se plantea dejarlos, hay que hacerlo siempre de forma escalonada, disminuyendo poco a poco la dosis, y bajo prescripción médica (igual que si se empiezan a tomar). Si el insomnio es provocado por algún motivo concreto (un problema laboral, personal, familiar...), se pueden tomar estos fármacos porque van a liberar ansiedad. Pero hay que buscar la causa de ese problema del sueño. Puede ser una enfermedad física, mental o, incluso, una medicación... Hay que tratar el problema de base y reeducar el sueño. ¡Nunca hay que dejar una medicación para dormir de golpe! Puede acarrear insomnio de rebote.

Además del insomnio por otras causas, hay enfermedades propias del sueño. ¿Cuáles son? ¿Cómo se tratan?

Las más frecuentes son la ansiedad, la depresión y algunas medicaciones que puedan interferir, sobre todo, en personas mayores. El dolor crónico también dificulta dormir o provoca que el sueño sea de mala calidad. Las enfermedades físicas propias del sueño son las apneas (pausas respiratorias durante la noche que hacen que el sueño esté fragmentado), las piernas inquietas (movimientos involuntario por la noche), la narcolepsia (quedarse dormido de repente), el sonambulismo o los terrores nocturnos. Pero hay tratamientos.

