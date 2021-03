Carlos Medrano: “Sin economía no hay salud, por lo que fue un error cerrar en el confinamiento”

Actualizada 10/03/2021 a las 09:03

¿Tiene un negocio de hostelería y ya no sabe qué hacer para mantenerlo a flote, a pesar de que no deja de reinventarse? ¿Su empresa sigue en ERTE pero sus gastos no se han reducido y ya no puede pagar las facturas a fin de mes? ¿Está más que harto de teletrabajar en casa y en pijama, mientras cocina y pone la mesa para cuando sus hijos llegan del colegio? La pandemia en la que estamos inmersos desde hace un año está golpeando fuertemente a nuestra economía. Pero no solo a la general. A la de las empresas y los créditos oficiales. Sino también a la pequeña. A la de las familias y el día a día. El economista y divulgador financiero Carlos Medrano Sola reflexiona en las líneas que siguen sobre la situación general en la que todos, de una u otra forma, estamos inmersos. Pero aporta también algunas claves, o incluso trucos, para ahorrar y mantenernos a flote en este maremoto económico que nos zarandea. Su entrevista es la última de las que aparecerán en el papel y en la web del congreso de ‘Familia y salud’ de Diario de Navarra, ‘Expovita’. El resto de los testimonios se podrán ver en vídeo y mañana, en un directo de zoom, se pueden plantear preguntas a Medrano y el resto de ponentes. Presidente de la ‘Asociación para el desarrollo de la cultura financiera’, Carlos Medrano acaba de publicar su último libro, ‘Cómo consolidar el crecimiento de tu empresa’. Azagrés de 48 años, está casado y es padre de dos mellizos de 15 años.



Llevamos un año inmersos en una crisis sanitaria pero también financiera, que está afectando a nuestra salud mental (cada vez hay más ansiedad, estrés, depresiones y suicidios) y a la convivencia familiar. ¿Cómo podemos hacer frente a una situación tan compleja en el día a día?

Estamos en una crisis económica muy grave, que se presentó cuando aún no nos habíamos recuperado de la anterior (2008-2012). Y la hostelería, sobre todo, se está viendo muy perjudicada. Hace un año, un amigo hostelero me preguntó si solicitaba un crédito del ICO (Instituto de Crédito Oficial). Yo le recomendé que por supuesto, que cogiera todo lo que le hiciera falta y, si sobraba, mejor. Hay gente que no dio ese paso porque tiene mucho miedo a endeudarse. ¡Pero la deuda no es mala! Mi abuelo Román decía: “Mal pobre el que no está entrampado”. Yo siempre explico que la deuda puede ser buena o necesaria en los momentos en los que la empresa no puede seguir adelante y necesitas entramparte para aguantar. Tengo muchos amigos que trabajan en hostelería y ya dan por hecho que está primavera se ha perdido porque no habrá bodas, bautizos ni comuniones. Pero ya se están preparando para la del próximo año que, creemos, será el del arranque.

Aunque, a veces, de situaciones complicadas, surgen oportunidades. O como dice el refrán, se puede hacer “de la necesidad virtud” ¿Qué opina?

Pues que, con la pandemia, muchas empresas se han reinventado y que hay gente que ha creado sus negocios online. Yo, que imparto formación en la nube, me he dado cuenta de que hay personas que han hecho en tres meses lo que antes podían haber impulsado en un año o más. Las compras online y las comida a domicilio han dado un salto de gigante. Pero no sabemos si este tipo de negocios van aguantar porque ¡todos tenemos ganas de ir a restaurante a comer y a tomar unas copas con los amigos!



MENOS GASTO, MÁS AHORRO



Otras de las novedades que ha traído la pandemia es que, al margen de los gastos fijos (hipoteca, luz, agua, colegio, préstamos...), cada vez gastamos menos. ¿Es positivo para el ahorro? ¿O esta crisis en la que estamos nos dificulta ahorrar?

Yo siempre recuerdo lo importante que es ahorrar y todo el mundo puede hacerlo. Nada más cobrar, hay que ingresar el 10% de la nómina, como mínimo, en una cuenta intocable. Es decir, antes de pagar a los demás, debemos pagarnos a nosotros mismos. Y en muchas familias, ahorrar es ahora más sencillo que antes. Porque no hay o hay menos extraescolares, no viajamos, no salimos a cenar ni a comer a restaurantes y apenas compramos ropa, porque no hay bodas... ¡Lo que más compramos son chándales para trabajar en casa! (se ríe). Pero bueno, también hay que arreglarse. Si no, empezamos a dejarnos barba y no puede ser (más risas). Mis abuelos, que eran mucho más pobres que nosotros ahora, ahorraban. Me da pena que justo la generación de las personas más austeras, las que pasaron una guerra, una posguerra y se sacrificaron mucho, es la que está muriendo ahora por la covid. Lo que ocurre es ahora no está de moda hablar coraje y sacrificio. Aunque yo, a mis hijos, les he puesto una hoja enfrente de sus camas con una frase de Toni Nadal, el tío y entrenador del tenista Rafa Nadal, en la que dice que hay que aprender a conjugar el verbo aguantarse. A ver si aprendemos.

Usted habla de la relación entre economía y salud. Y sobre cómo no debemos considerar que esta crisis económica nos es algo ajeno... ¿Qué deberíamos hacer para aunar salud y economía?

La clave está en el analfabetismo financiero de la sociedad. Da igual si eres periodista, fontanero o aparejador. A nadie le han ofrecido educación financiera en este país. Pero, como somos animales sociales, si a uno le va mal, al otro, también. Al principio de la pandemia, yo escribí artículos en los que opinaba que había que proteger a la población de riesgo (mayores y enfermos crónicos) pero que no se debía aislar toda la economía. Me criticaron y me tildaron de ‘capitalista salvaje’. Pero sigo creyendo que fue un error cerrar todo en el confinamiento. Porque de la economía sale el estado de bienestar. Es una vaca a la que hay que ordeñar pero si no la cuidas, te va a dar mala leche. Si no hay dinero, no hay bienestar y aparece la malnutrición infantil. Un estudio reciente del BBVA concluye que el 60% de los españoles espera que el Estado solucione sus problemas económicos. Pero eso no es así. ¡Eres tú quien tiene que resolver tus problemas! Es lo mismo que ocurre con las ayudas que ha anunciado la Unión Europea. Yo no espero ni un euro.

¿Qué opina del mercado de las vacunas? Nunca tantas farmacéuticas se habían puesto de acuerdo para trabajar a la vez y en un tiempo récord...

La s vacunas son las salvación para que la vida vuelva. Y ya hay más se sesenta vacunas aprobadas. Lo que ocurre es que la Unión Europea ha negociado mal porque, si las vacunas se fabrican en Europa, ¿por qué están llegando antes a Estados Unidos? Aunque ahora parezca una locura, pronto van a sobrar vacunas.

Teletrabajar en el apartamento de la playa



Hace un año, nos confinamos en casa y, de un día para otro, improvisamos una mesa en el salón o un rincón en la habitación para teletrabajar. Instalamos un portátil y nos pusimos a teclear. Y lo que era algo novedoso ya se ha convertido en una realidad, con sus ventajas e inconvenientes. “Es complejo trabajar con los hijos dando guerra en casa. Porque no entienden que estés ahí y no les hagas caso. Con los adolescentes, es complicado con las pantallas”, confiesa el economista Carlos Medrano. Pero aplaude también sus ventajas. “Los que tenemos pueblo, como es mi caso, podemos irnos a trabajar allí y estar con la familia y los amigos tranquilamente”, dice refiriéndose a Azagra. Y lo mismo ocurre, añade, si tienes un apartamento en la playa. “En vez de irte quince días, puedes instalarte allí todo el verano”. Las empresas, insiste, se han dado cuenta de que se funciona perfectamente y los empleados están más contentos.

