Expofamily se dispone a vivir este domingo el último día de una feria pensada para disfrutar en familia y que se inauguró el pasado viernes por la tarde. Sí, es la recta final. Pero la agenda del día, tanto la de la mañana como la de la tarde, se presenta más que sugerente.

Entre otras citas, destacan varias conferencias: alumnos más inteligentes (Kumon), el mundo de la esterilidad (EMN), la consulta preconcepcional (EMN) y dos mesas redondas; sobre los peligros de Internet y los divorcios y su repercusión en los menores. Por la tarde, se ofrecerá una charla interactiva medioambiental con animales (Tierras de Iranzu) y una taller divertido para parejas (a cargo del psicoterapeuta especializado en pareja y familia Aser Sesma).

En el Rincón Solidario participan las asociación Aprem (prematuros), Brazadas de superación, Pica (bullying) , ANAIF y la Fundación Merece la pena.

Baluarte siguió acogiendo este sábado a cientos de familias que quisieron pasar un rato divertido o de formación en ‘Expofamily’, la feria de familia organizada por Brandok y Diario de Navarra y que celebra su tercera edición. Conferencias para fomentar los hábitos de estudio en los hijos, sobre las alergias e intolerancias en los menores, talleres de robótica y lego, de yoga para niños o espectáculos de danza o de jotas... Formaron parte de la oferta de la que más de 3.500 personas disfrutaron este sábado, tras una inauguración insuperable, el pasado viernes por la tarde.



Más de ochenta firmas locales y nacionales muestran sus productos y servicios. Como las librerías Troa y La Valeta (que ofrecen en la feria libros infantiles y textos sobre crianza y educación); los parques temáticos Sendaviva, Parque de atracciones de Zaragoza, Dinópolis (Teruel) o Barranco perdido (La Rioja); las centros educativos Astex Education, Edukative, Centro Kumon (Barañáin), Up to you o Masmarco; establecimientos de manualidades, como Cositas monas o Marinadas o la empresa de catering escolar Gourmet Food. También hay lugar para el deporte (CD Amaya, Campus de fútbol Javi Martínez), los seguros (MGS Seguros, Ocaso...), las firmas de muebles (Ikea, Madera Viva..) o las entidades financieras (Caja Rural).





