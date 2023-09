Por qué el aceite español está más barato en el extranjero que en España

El precio de la cesta de la compra no deja de aumentar y productos como el aceite de oliva no ayudan a detener esta tendencia. Tras la alarmante subida del 15,4% en el último mes y medio, el litro de este tipo de aceite ya alcanza los 10€ en algunos supermercados españoles.

Sin embargo, un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en una veintena de supermercados de Italia Portugal ha resaltado la diferencia de precios. Mientras que en España el precio medio actual del litro de aceite de oliva virgen extra es de 8,72€, el coste es de 8,21€ en Italia, 7,95€ en Francia y 6,86€ en Portugal. Pero esta no es la única publicación al respecto, sino que españoles residentes en distintos países han mostrado en redes sociales que el precio del litro es de 4,70€ en Irlanda, 7,20€ en Puerto Rico y 5,32€ en París. Estos datos suelen ir siempre acompañados de comentarios y quejas de ciudadanos que no entienden cómo un país productor que no debe hacer frente a costes de transporte y distribución mantiene unos precios tan altos.