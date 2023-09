Para el lavavajillas, ¿son mejores las pastillas, los geles o las cápsulas?

tareas domésticas que siempre nos generan dudas. Nos debatimos entre los productos lavavajillas que den resultados más limpios y brillantes y aquellos que son más respetuosos con el Lavar platos, cubiertos y vasos es una de esasque siempre nos generan dudas. Nos debatimos entre los productos lavavajillas que den resultados más limpios y brillantes y aquellos que son más respetuosos con el medio ambiente , gastan menos o son más baratos. Una gran variedad de opciones para una labor de todos los días.

ventajas y desventajas de cada uno. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha realizado un estudio de los distintos formatos de los productos lavavajillas para analizar las

PASTILLAS LAVAVAJILLAS

Las principales ventajas de este formato son que se obtienen buenos resultados en eficacia de lavado, es cómodo y fácil de usar (se puede colocar tanto en el cajetín interior como en el suelo del lavavajillas) y no requiere medir la dosis necesaria. Esta última también es, sin embargo, su mayor desventaja. El hecho de que las pastillas sean una pieza única, indivisibles, hace que no se pueda ajustar la dosis si la vajilla está poco sucia, el lavavajillas es pequeño o el ciclo va a ser de media carga.

Su precio medio es de 21 céntimos por dosis.

GELES LAVAVAJILLAS

Los geles permiten una mejor dosificación del producto según las necesidades de lavado y su composición suele ser más respetuosa con el medio ambiente. No obstante, su eficacia de lavado no suele pasar del aceptable y esa capacidad de dosificación nos obliga a calcular bien para no echar de menos o pasarnos de dosis. Además, algunos tienen compartimentos diferenciados para el detergente, el abrillantador y el desengrasante y, si no se aprieta la botella de manera uniforme, puede que uno de los compartimentos se agote antes que el resto.

Su precio medio es de 17 céntimos por dosis.

CÁPSULAS LAVAVAJILLAS

Las cápsulas tienen unos resultados buenos en eficacia de lavado y son fáciles de usar porque su dosificación es precisa. Sin embargo, al igual que las pastillas, no permiten adaptar las dosis a las necesidades de lavado. Por otro lado, no es un formato muy respetuoso con el medio ambiente, ya que suele utilizar más plástico del necesario, y es difícil de conservar, porque no pueden exponerse a la humedad ni a la luz del sol.

Su precio medio es de 31 céntimos por dosis.