10 alimentos retirados de Mercadona desde febrero

Es un drama cuando vas al supermercado con antojo de algún producto y ves que no está en la estantería. Y es un drama mayor cuando le preguntas al reponedor y te dice que es que lo han retirado del mercado, que no van a traerlo más. Drama real. Tienes que aprender a vivir sin él. No queda otra.

más novedades presenta al año. Suele aparecer siempre como ejemplo de innovación y también de buenas condiciones para sus trabajadores. De hecho, el Comité de Dirección de Mercadona acaba de acordar, "por coherencia con el modelo de calidad total de la compañía,el total salario de la plantilla incluyendo complementos correspondientes". Mercadona es uno de los supermercados que. Suele aparecer siempre como ejemplo de innovación y también de buenas condiciones para sus trabajadores. De hecho, el Comité de Dirección de Mercadona acaba de acordar, "por coherencia con el modelo de calidad total de la compañía, incrementar el sueldo de toda su plantilla de acuerdo con el IPC , no solo sobre el salario base como indica el Convenio de Empresa, sino sobreincluyendo complementos correspondientes".

Además, la cadena valenciana suele sorprender a menudo a sus clientes con productos novedosos, ingredientes o platos de comida preparada que los amantes de Hacendado se mueren por probar los primeros. Pero por lo mismo también van retirado mucho otros.

Estos son algunos de los productos que Mercadona ha retirado de su surtido este mes de febrero.

Galletas rellenas de avellana

"Ya no tenemos estas galletas a la venta en nuestras tiendas y no disponemos de más información", tuiteaba la cuenta de Mercadona donde van publicando todas las noticias de la marca. Este producto era una versión marca Hacendado de las Nutella biscuits que la marca de Ferrero lanzó hace ya años, unas galletas rellenas de crema de cacao y avellanas con un sabor similar a la crema de Nutella. Hace unos meses Mercadona retiró del mercado también unas conocidas galletas.

Crema de arroz y lentejas

Otro de los productos que ya no se pueden adquirir en estos supermercados es la crema de lentejas con arroz, un producto de comida preparada listo para comer tras 3 minutos de microondas. Esta crema venía en un formato bol individual de 350 gramos, una ración para una persona, y entró como novedad en Hacendado en 2021.

Pizza de pollo

Dentro de la sección de congelados, la pizza de pollo, con calabacín, tomates Cherry y queso mozzarella, era una de las más demandadas por los clientes. La cuenta de la cadena ha informado de que han decidido retirar esta pizza de su surtido, pero ofrece una alternativa dentro de su catálogo: "Ya no tenemos esta pizza a la venta en nuestras tiendas, pero ahora puedes encontrar la Pizza Prosciutto", señalan.

Tomate natural tamizado sin piel

Tampoco seguirán a la venta en Mercadona los bricks de tomate natural tamizado sin piel, un producto que sus clientes ya han empezado a echar de menos. Su uso estaba bastante extendido como alternativa natural al tomate frito. En su cuenta de Twitter, Mercadona propone a sus clientes que sustituyan este brick de tomate tamizado por su Tomate Triturado, en formato de 400 g o 800 g. Sin embargo, algunos usuarios han destacado que esta opción incluye azúcares, mientras que el tamizado no lo hacía.

Empanada artesana de verduras y setas

Las empanadas son uno de los productos estrella de Mercadona. El año pasado habían mejorado la receta de esta empanada de verduras y setas pero la acaban de retirar.

Copas de avellana y nata

Este postre lácteo con nata montada y avellana tampoco estará disponible en Mercadona a partir de este mes de febrero, según ha confirmado el supermercado a través de Twitter. Sin gluten y con mucho sabor, era un postre muy querido entre los usuarios. "En su lugar disponemos de la Copa de Chocolate y Nata", afirman los encargados de la cuenta oficial de Mercadona.

Paté Argal de hígado de cerdo

En ocasiones, Mercadona decide retirar productos de marca de sus estanterías para sustituirlos por productos de su propia marca blanca, Hacendado. Es lo que ha ocurrido con el paté sabor suave de hígado de cerdo, de Argal, que ya no se encuentra disponible en el surtido de la cadena de supermercados valenciana. En su lugar, Mercadona propone a los clientes comprar su paté de cerdo suave. La cuenta oficial de Argal ha respondido a este usuario, informándole de que su paté aún se puede encontrar en otros supermercados como Lidl.

Morcilla de arroz

Un usuario de Almería mencionó a Mercadona en Twitter para preguntar por otro de sus productos, la morcilla de arroz y cebolla hecha en Burgos, de la marca Rios. "Tras revisarlo, podemos confirmarte que este producto ya no lo tenemos disponible, no obstante, tenemos en cuenta tu interés", responde la cuenta oficial del supermercado, confirmando que la morcilla Rios ya no se encuentra en su surtido.

Pizza de salmón y gambas

Entre los productos que han desaparecido de los frigoríficos de Mercadona se encuentra la pizza de salmón y gambas, un 'best seller' que muchos echan de menos. Un usuario de Twitter ha reclamado su vuelta en la red social, usando el hashtag #quevuelvalapizzadesalmonygambas. "Últimamente, os están dando por todos lados (no sin razón) pero lo nuestro se podría empezar a arreglar si volvéis a vender esto…" comenta el cliente. Como alternativa, el supermercado comenta que "en la sección de pizzas congeladas podemos ofrecerte como alternativa la Pizza de Atún", aunque no parece convencer a los usuarios.

Bollitos glaseados

Este postre navideño, bollitos con glaseado por encima, ya no se podrán conseguir. La versión de los nevaditos ha dejado de estar disponible como anunció la empresa valenciana también en tu Twitter.