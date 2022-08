Medicamentos fotosensibles: cuáles son y cómo actuar si hacen reacción

se manifiesta como una quemadura solar o erupción. Los motivos pueden ser genéticos, por algunas enfermedades concretas o bien por haber ingerido algún medicamento que hace que nuestra piel se vuelva más sensible. Tomar medicamentos a la vez que el sol puede ser, en algunos casos, una combinación peligrosa. La La fotosensibilidad es una reacción de la piel a a la luz, generalmente a la radiación ultraviolada (UV) que. Los motivos pueden ser genéticos, por algunas enfermedades concretas o bien por haber ingerido algún medicamento que hace que nuestra piel se vuelva más sensible. Tomar medicamentos a la vez que el sol puede ser, en algunos casos, una combinación peligrosa. La Organización de Consumidores y Usuarios ha elaborado una lista con algunos de estos medicamentos aunque es tan amplia que lo recomendable es preguntar al farmacéutico y leer el prospecto del medicamento, sobre todo la parte de advertencias y precauciones y la de reacciones adversas.

Es importante recordar en este punto, se tomen medicamentos fotosensibles o no, la importancia de utilizar crema solar durante todo el año. No solo en verano. No hay bronceado saludable.

Las reacciones de fotosensibilidad se dividen en dos tipos:

Reacciones de fototoxicidad. Son las más frecuentes, son las que hacen que nos quememos, que nos pelemos, que nos salgan ampollas... Este tipo de reacción es muy rápida en aparecer (de 30 minutos a unas pocas horas) y las lesiones suelen tardar en desaparecer entre 2-7 días si dejamos de estar expuestos al sol.

Reacciones de fotoalergia. Son de naturaleza totalmente diferente. Son las menos frecuentes, no se dan en todo el mundo, la gravedad de la lesión que aparece no depende de la cantidad de sustancia fotosensibilizante (medicamento), ni de la intensidad de la radiación y las lesiones no aparecen de forma inmediata, sino que tardan más tiempo en aparecer: entre 1 y 14 días tras exposición continuada. En este tipo de reacciones en realidad lo que se está produciendo es, como su propio nombre indica, una reacción alérgica. En términos médicos, tomamos un medicamento que al exponernos al sol se transforma en un compuesto que interacciona con las proteínas de la piel formando un nuevo complejo que nuestro sistema inmune confunde con un antígeno dañino y frente al cual se defiende desencadenado toda una respuesta de tipo inflamatoria, es decir, reacciona igual que cuando desarrollamos una reacción alérgica al polen o a los alimentos. Ya publicamos una información sobre¿Cómo puedo saber si sufro alergia al sol? de mucha utilidad para saberlo,

¿Cuáles son los principales medicamentos fotosensibilizantes?

la lista es muy amplia y sobre todo muy heterogénea. Es decir, no hay una sola familia o tipo de medicamento fotosensibilizante. Como indican desde la Dentro de los medicamentos,. Es decir, no hay una sola familia o tipo de medicamento fotosensibilizante. Como indican desde la Organización de Consumidores y Usuarios "hay desde medicamentos para el tratamiento del acné (isotretinoína, ácido retinóico, etc), a medicamentos para la arritmia cardiaca (como la amiodarona), antibióticos (como el ciprofloxacino o la eritromicina), antidepresivos (como la amitriptilina), antiinflamatorios no esteroideos (como el ibuprofeno), antihipertensivos, (como el enalapril), etc"

La lista es tan amplia que lo recomendable es preguntar al farmacéutico y leer el prospecto del medicamento, sobre todo la parte de advertencias y precauciones y la de reacciones adversas.

En algunos medicamentos fotosensibilizantes podemos encontrar en el embalaje un símbolo que indique que lo es, pero como no es obligatorio no podemos fiarnos de que su ausencia signifique que el medicamento en cuestión no es fotosensibilizante.

Cómo actuar si se diera una reacción de fotosensibilidad

Lo primero que se debe hacer es acudir al médico quien, en el caso de que sea posible, interrumpirá inmediatamente el tratamiento con el medicamento fotosensibilizante en cuestión. Si esto no es posible se puede intentar reducir la dosis y cambiar la hora de administración a la noche. Y, por supuesto, evitar la exposición al sol en las horas de más luz y utilizar ropa que nos cubra las extremidades, sombreros de ala ancha y gafas de sol protectoras de la radiación UV.

Hay que tener en cuenta que, aún en el caso de que se pudiera interrumpir el tratamiento médico fotosensibilizante, estas medidas protectoras tendrían que continuarse durante el tiempo necesario hasta que consigamos eliminar el medicamento de nuestro organismo. Y este tiempo será variable para cada medicamento, ya que hay medicamentos que se eliminan rápidamente del organismo (en unas horas o pocos días), mientras que otros pueden tardar hasta varios meses en desaparecer completamente de nuestro cuerpo.

En cuanto al tratamiento de las reacciones de fotosensibilidad, éste está totalmente dirigido a aliviar los síntomas. Dependiendo del tipo de reacción y de su gravedad se recurre a diferentes tratamientos: