El humo de la cachimba puede estar asociado con un mayor riesgo de coágulos sanguíneos

Actualizada 19/01/2020 a las 11:46

El humo del tabaco de una cachimba hace que la sangre funcione de manera anormal y sea más probable que se coagule y forme rápidamente coágulos de sangre, lo que puede aumentar el riesgo de ataque cardíaco o accidente cerebrovascular, según una nueva investigación publicada en 'Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology (ATVB)', la revista de la Asociación Americana del Corazón.



Los investigadores han demostrado por primera vez, en un estudio realizado en ratones, que el humo del tabaco de una cachimba causaba la formación de coágulos sanguíneos en un promedio de aproximadamente 11 segundos, en comparación con un promedio de 5 minutos por coagulación sin exposición al humo de la cachimba. La exposición al humo de la cachimba también causó otras anormalidades relacionadas con la forma en que fluye la sangre.



"Fumar en cachimba, que se está volviendo más popular en los países occidentales, se percibe como menos dañino que los cigarrillos, pero las cachimbas tienen un perfil tóxico que se considera comparable o incluso superior al de los cigarrillos tradicionales. Algunos estudios han encontrado que el humo emitido de un episodio de fumar tabaco de narguile contiene sustancias químicas significativamente más dañinas en comparación con un solo cigarrillo", alerta Fadi Khasawneh, profesor asociado y presidente de ciencias farmacéuticas en la Universidad de Texas en El Paso.



La cachimba o pipa de agua, es un método singular para fumar tabaco, que consiste en un cabezal (que contiene el tabaco), un cuerpo, un depósito lleno de agua, una manguera y una boquilla. Las briquetas de carbón se usan para calentar el tabaco.



En este estudio, los investigadores expusieron a los ratones al humo de la cachimba de una máquina de fumar que imitaba los hábitos de fumar de la vida real. La máquina utilizaba 12 gramos de tabaco con sabor comercialmente disponible que incluía tabaco, glicerina, melaza y sabor natural con nicotina y alquitrán. Luego, los investigadores compararon la actividad plaquetaria entre los ratones expuestos frente a los no expuestos.



El estudio simuló el tipo de exposición a la nicotina que ocurre al fumar en pipa de agua o shisha, que los investigadores verificaron midiendo los niveles de cotinina, el metabolito de la nicotina.



"Nuestros hallazgos proporcionan nuevas pruebas de que fumar en cachimba es tan poco saludable, si no más, que los cigarrillos tradicionales -resalta Khasawneh-. Fumar una cachimba, cigarrillos, cigarrillos electrónicos u otras formas de tabaco aumentan el riesgo de enfermedad cardíaca y accidente cerebrovascular".



En mayo de 2019, la American Heart Association publicó la declaración científica titulada 'Fumar en pipa de agua y riesgo de enfermedades cardiovasculares', para analizar la investigación disponible sobre los efectos del tabaquismo en la salud. La Declaración señala que fumar en cachimba da como resultado la inhalación de niveles significativos de productos químicos tóxicos como el monóxido de carbono y las partículas del tabaco que pueden dañar los vasos sanguíneos, el corazón y los pulmones, así como crear una dependencia de la nicotina.



"Este estudio proporciona evidencia adicional de que, contrariamente a la creencia popular, fumar en pipa de agua afecta negativamente la salud cardiovascular. De 2011 a 2015 el interés ha aumentado tanto entre los adultos como entre los adolescentes -alerta Aruni Bhatnagar, presidente del grupo de redacción de declaraciones científicas-. Aunque la industria del tabaco ha encontrado formas novedosas de popularizar y aumentar el uso de nuevos productos, estudios como este destacan el alto riesgo de fumar pipa de agua".

Etiquetas Ciencia

Selección DN+